Un mes antes, por falta de quórum, la Comisión de Ética se vio obligada a suspender una sesión crucial en la que debía evaluar denuncias contra congresistas acusados de ‘mochasueldos’. De los 14 legisladores que integran esa comisión, solo cuatro se presentaron.

Solo entre mayo y octubre de este año, el Congreso descontó S/ 99.644 de sus salarios a 78 congresistas por inasistencias, según información oficial del Parlamento entregada a El Comercio mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las 13 bancadas parlamentarias cuentan con integrantes que se han ausentado de sesiones de diversas comisiones.

El legislador Abel Reyes Cam, de Perú Libre, se posiciona en el primer lugar en la lista de los congresistas con más ausencias. Sufrió un total de S/ 12.584 en descuentos entre mayo y octubre.

No obstante, sufre de ataxia hereditaria, un mal neurodegenerativo que ha deteriorado su equilibrio y coordinación. “Su mal viene progresando, yo lo visito en su despacho y tratamos de ayudarlo junto con su personal para su desempeño, sobre todo en temas que vienen de Huánuco”, precisó el vocero de Perú Libre, el congresista Flavio Cruz.

El segundo legislador con más inasistencias es José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú. Sufrió descuentos por S/ 9.568 en el periodo ya mencionado.

Luna Gálvez no estuvo, por ejemplo, en la votación que salvó al ministro Demartini de la censura.

En julio del 2021 logró que el Poder Judicial cambie su arresto domiciliario por comparecencia con restricciones por el Caso CNM. Uno de sus argumentos fue que debía cumplir con la función congresal, que incluye asistir a diversas sesiones de distintos órganos parlamentarios.

El legislador es miembro titular de las comisiones ordinarias de Constitución y Economía. Además, preside una comisión especial a cargo de plantear propuestas para mejorar la gestión del sistema presupuestario.

Ya en el 2023, El Comercio reportó que Luna Gálvez era el congresista con más faltas. El legislador ha mantenido la tendencia de ausentarse del Parlamento. De mayo a octubre de este año, solo en agosto no registró ausencias.

Legisladores de cinco bancadas

Los 10 legisladores con más inasistencias pertenecen a Perú Libre, Podemos Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular.

ESTOS SON LOS 10 CONGRESISTAS CON MÁS DESCUENTOS POR INASISTENCIAS A LAS SESIONES DE DISTINTOS ÓRGANOS PARLAMENTARIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES:

Motivos

El especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi destacó que las inasistencias demuestran un “desprecio a la voluntad popular”.

“La democracia representativa permite que cada cinco años, en elecciones limpias y transparentes, elijamos a los 130 congresistas. Pero esta se ve afectada y dañada cuando algunos congresistas no cumplen su tarea de legislar, fiscalizar y representar. El mecanismo de control para asegurar la asistencia de los congresistas es el descuento (de sus salarios), pero más disuasivo es difundir y publicar quiénes son”, dijo.

El también especialista en asuntos parlamentarios Carlos Maguiña precisó que puede ocurrir que el congresista se ausente de sesiones por cumplir con otros compromisos contraidos con representantes de la sociedad civil o autoridades de su región. Otra posibilidad es que algunos legisladores integren muchas comisiones ordinarias y especiales y no consigan asistir a todas.

El legislador Juan Burgos (Podemos), el tercero con más faltas, aseguró a El Comercio que ha priorizado la labor de representación en determinadas ocasiones.

“He faltado para discutir proyectos como el día del perro. [...] He preferido atender a clubes de madre, sindicatos, gremios de emprendedores que nadie escucha. Esas faltas son descontadas, y las conozco, pero tengo que atender a las personas que me buscan y nadie las escucha. De eso no me arrepiento, porque es parte de mi trabajo aun cuando me descuenten”, justificó.

La congresista Adriana Tudela (Avanza País), la cuarta legisladora con más ausencias, señaló que sus inasistencias suelen deberse a que los horarios de las comisiones que integra muchas veces se cruzan, principalmente cuando convocan a sesiones extraordinarias.

Agregó que en ocasiones ha priorizado actividades fuera del Congreso que pueden coincidir con las sesiones del pleno o las comisiones, y por ello no ha estado presente en algunas votaciones.

En tanto, Arturo Alegría (Fuerza Popular), el noveno legislador con más inasistencias, señaló que su labor como portavoz de la bancada de Fuerza Popular provoca que cuente con una agenda apretada.

“Mi trabajo como vocero me limita mucho el tiempo en ciertas comisiones. Además de ser miembro de la Comisión Permanente, Consejo Directivo, Junta de Portavoces. En las sesiones plenarias he asistido a todas, sucede que algunas no llego a marcar la votación, muchas veces son votos orales. O las diversas reuniones que uno sostiene en palacio [Legislativo] con gremios o sectores interesados en normativas que entrarán a debate”, señaló.

Héctor Ventura (Fuerza Popular), el décimo legislador con más descuentos por inasistencias, también se refirió a cruces en los horarios de las sesiones. Además, no descartó presuntas fallas administrativas en el registro de las inasistencias.

“Me llama la atención las supuestas faltas a las sesiones. Entenderá usted que solemos tener varias sesiones a la vez. Ejemplo, tengo como 10 comisiones y en reiteradas oportunidades se juntan en la misma hora. Podrían existir algunos errores administrativos porque incluso solemos asistir de manera virtual”, dijo a El Comercio.

Agregó que sus inasistencias “han sido debidamente justificadas por viajes a mi región o reuniones en ministerios”. “Inasistencias sin razón no cabria en mi gestión”, dijo.

Por último, el vocero de APP, Alejandro Soto, aseguró que las inasistencias de los integrantes de su bancada se informan al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para evaluar medidas correctivas.

“El Congreso procede a los descuentos de ley respecto de inasistencia injustificada. En lo referente a la bancada se informa al CEN para que la comisión de ética del partido adopte las medidas correctivas de acuerdo a los estatutos del partido. Todo lo antes expuesto se tramita solo si la inasistencia es injustificada”, aseguró.

¿Qué dice el reglamento del Congreso?

El artículo 23 del reglamento del Congreso establece que las inasistencias injustificadas a las sesiones del pleno y de la Comisión Permanente dan lugar a un descuento que se calcula bajo distintos escenarios.

Antes de cada votación, se realiza un registro de asistencia. Este sirve para calcular el porcentaje de inasistencia respecto al número total de votaciones por día.

Si la inasistencia representa entre el 20% y el 30% del total de votaciones, se descontará un 30% de la remuneración diaria del congresista. Del 30% al 40%, se descontará un 40%; del 40% al 50%, un 50%; y del 50% o más, se descontará un día de remuneración.

Las inasistencias injustificadas a las sesiones de las comisiones, Mesa Directiva, Consejo Directivo y Junta de Portavoces dan lugar al descuento de la remuneración diaria. Si la inasistencia injustificada en el mismo día es parcial; es decir, si el congresista asiste a alguno de los órganos del Congreso y no a otros, el descuento es proporcional.