De un Congreso de la República con una aplastante mayoría opositora pasamos a uno “pragmático”, consideran los analistas políticos José Carlos Requena, Pedro Tenorio y Denisse Rodríguez. Este no se apega ni al oficialismo ni a la oposición, más aun si consideramos la diversidad de las fuerzas políticas que lo conforman, pero sobre todo que en su interior la carrera electoral ya ha comenzado, de cara a las próximas elecciones generales del 2021 y hasta las regionales del 2022.

Este nuevo Parlamento ya lleva casi 25 días formalmente en el poder, pero la emergencia nacional por el COVID-19 ha reducido casi al mínimo sus sesiones de pleno y su presencia mediática.

Sin embargo, los proyectos de ley que ya se han comenzado a presentar y algunas votaciones importantes —como el control concurrente y el retiro de los fondos de las AFP— permiten avizorar algunos alcances respecto al rol que jugará en los próximos meses.

Requena: “Yo pensaría que es bastante pragmático”

Para José Carlos Requena, este “es un Congreso con una agenda más electoral que parlamentaria”. “Es un Congreso primordialmente pensando en los siguientes comicios, ya sea del 2021, en el caso de los que se creen con algún horizonte presidencial; o en el 2022, en aquellos que se creen una esfera subnacional”, comenta.

Requena también apunta que si bien en un inicio se advertía una gran fragmentación en este Congreso, al estar integrado por nueve bancadas diferentes y cada una con una propia ideología, “lo que nos demuestra lo que está pasando es que cuando encuentran un eje articulador pueden unirse”.

La semana pasada fueron dos los temas que más ocuparon la atención en el Congreso: el control concurrente para la contraloría y el retiro del 25% de los fondos de las AFP. Y ciertamente en ambos casos se puso en aprietos al Ejecutivo.

Si bien en el tema del control concurrente finalmente se aprobó un texto que recogía las propuestas del Gobierno (tras un primer amplio rechazo); en el segundo se siguió adelante (a pesar de que el Ejecutivo dispuso un retiro con tope de S/2.000) y no se cedió en la intención de habilitar el retiro de hasta un 25%. Ahora la pelota está en la cancha del Ejecutivo, quien deberá promulgarla o observar la norma dentro de 15 días.

Así fue la votación para el retiro del 25% de fondos de la AFP: 107 votaron a favor. El lunes pasado el Congreso envió la autógrafa al Ejecutivo, el cual tiene hasta 15 días para presentar observaciones o promulgar la norma. (Foto: Congreso)

“A diferencia de la coalición anterior que tenía como eje oponerse a lo que [Martín] Vizcarra hacía, acá no va a ser así necesariamente. Lo que van a hacer es empujar las agendas particulares concertando apoyos en una u otras esferas”, indica Requena.

Y, precisamente, dentro de esas agendas particulares se encuentra la propia agenda electoral de cada agrupación. Las cuatro bancadas que forman la mesa directiva: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú —estima Requena— son quienes mayor ventaja tienen al momento de liderar una coalición en favor de una determinada agenda, pero eso no quita que otras fuerzas puedan hacerlo.

“Ni de oposición ni oficialista. Yo pensaría que es bastante pragmático [este Congreso] y va a golpear al Gobierno cuando considere que va a beneficiar a su agenda, que es primordialmente electoral”, ensaya José Carlos Requena.

Tenorio: Hay la intención de “posicionarse para las próximas elecciones”

Similar postura tiene el analista Pedro Tenorio. Para él, si bien existen algunas aristas que permiten establecer que políticamente hay quienes “quieren plantear una oposición a Vizcarra, que son pocos, pero están, como Fuerza Popular”.

También los que “quieren ser colaboradores en lo bueno y distantes en lo ‘malo’”, como Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular; y los que “consideran que tienen que ser más radicales a Vizcarra", como Podemos Perú y Unión por el Perú.

La semana pasada el contralor Nelson Shack y el primer ministro Vicente Zeballos sustentaron sus posturas respecto al control concurrente. Días antes, el Congreso rechazó el pedido de facultades que solicitó el Ejecutivo, referido sobre este punto. (Foto: Congreso)

Al final de cuentas, agrega Tenorio, lo que se está viendo que está primando, más que un tema político o ideológico, es una intención de “posicionarse para las próximas elecciones”. Es por ello que, para Tenorio, este es un Congreso “pragmático”, “pero porque tiene un horizonte electoral cerca” y tiene algo de “oportunismo político".

“Los partidos en el Congreso lo que están haciendo es adelantar la campaña. Y para eso están comenzando a establecer temas que consideran ellos que los vuelve populares, que genera aplausos”, comenta Tenorio.

El periodista remarca que precisamente este marco electoral hace que “se altere las reglas habituales” entre el Gobierno y el Congreso. "Y hay un factor que ya lo hemos visto y que lo vamos a ver en estos meses que es el ‘oportunismo político’. Ese factor, que suele aparecer al final de un Congreso, lo tenemos ahora desde el comienzo”, apunta.

Este “pragmatismo” puede en algunos momentos favorecer en este último tramo al Gobierno del presidente Martín Vizcarra, al momento de impulsar propuestas, o también puede jugar en su contra, si la medida no es popular y/o no se asemejan a las agendas que promueven los partidos. En ese sentido, el Partido Morado no sería el único que respalde al Ejecutivo.

Rodríguez: “Van a ser mucho más pragmáticos”

La politóloga Denisse Rodríguez Olivari, precisamente, afirma que este Congreso, "más que a líneas políticas, se va a marcar más de acuerdo a temas”. Y, de acuerdo a ello, se va a tomar alguna u otra tendencia.

“Van a ser mucho más pragmáticos y van a responder a ciertos temas coyunturales que van a marcar de alguna manera su comportamiento”, apunta.

Rodríguez señala que si bien ahora no es tan predecible la respuesta del Parlamento respecto a algún planteamiento que provenga del Ejecutivo, como sucedió en el Congreso pasado, “sí es un funcionamiento un poco más saludable del equilibrio de poderes”.

También remarcó que “es un muy difícil para los políticos no estar en constante campaña”, por lo que “siempre este tipo de plataformas —en este caso, el Legislativo— son una exposición”.

Finalmente, destacó que gran parte de esta etapa que inició el Parlamento va a estar marcada por el tema del COVID-19. “Recién cuando las cosas vuelvan más a la normalidad en el Parlamento vamos a poder ver esta medición de fuerzas”, puntualiza.

