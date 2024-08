Portalatino, Agüero y Bermejo, en diferentes pronunciamientos, han avalado el fraude cometido por Maduro y han desestimado la postura del gobierno peruano de desconocer los resultados reportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, contralado por el chavismo. Desde Lima, se ha reconocido como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición.

En conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, Portalatino evitó decir qué institución cubrió los costos de su viaje a Venezuela, pero refirió que su partido podía responder.

La exministra de Salud se reafirmó en señalar que el último domingo en Venezuela “hubo una elección popular y pacífica” y pretendió responsabilizar a María Corina Machado, lideresa de la coalición de la oposición, de las protestas en contra del régimen chavista que derivaron en violencia y en muertes en el referido país.

(Foto: Congreso) / Cesar Cox Beuzeville

En comunicación con El Comercio, Richard Rojas García, secretario nacional de Propaganda de Perú Libre, confirmó que las parlamentarias mencionadas líneas arriba y él fueron invitados por la cancillería venezolana para fungir de “observadores” del proceso electoral de hace unos días. Agregó que esa institución cubrió el costo de los pasajes aéreos y de la estadía de ellos.

Rojas, además, precisó que el último 15 de julio renunció al cargo de técnico en la Segunda Vicepresidencia del Congreso, que aún es controlada por Waldemar Cerrón.

“En Venezuela existe lo que es elección por mayoría simple, no existe segunda vuelta. Tampoco se puede negar que la oposición tiene una mayoría dividida en nueve partidos, si realmente ellos deseasen un cambio, debieron ir unidos”, expresó.

El dirigente perulibrista-que estuvo a poco de ser embajador del Perú en Venezuela durante el gobierno de Pedro Castillo- remarcó que la postura de su agrupación “es respetar lo declarado por el CNE”. “Mientras la derecha siga desunida y el 45% de venezolanos no voten, el PSUV [el partido de Maduro] tendrá mayoría simple”, acotó.

A su turno, Ronald Atencio, abogado de Bermejo, dijo a este Diario que su patrocinado ya ha regresado a Lima y que su viaje “no generó ningún gasto al Estado peruano”, porque “recibió una invitación del gobierno venezolano”.

Al ser consultado sobre si esta invitación comprendía los pasajes aéreos y la estadía, Atencio- presidente de Voces del Pueblo, partido en formación-respondió que “sí”.

Bermejo, durante la madrugada del último martes 30 de julio, subió a sus redes sociales una serie de videos desde Caracas. “Podemos dar fe que la elección ha sido transparente. ¿Qué nos preocupa? La desinformación, se muestras videos y fotos de manifestaciones que no son de esta época, es una pena que los políticos de América Latina se presten para cosas de esta naturaleza”, acotó.

(Foto: Andina)





En comunicación con El Comercio, Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho parlamentario, criticó que los referidos congresistas hayan recibido pasajes y, posiblemente, viáticos por parte de un gobierno extranjero a cuyo candidato pretendían fiscalizar en un contexto electoral. “Obviamente, no van a ser imparciales, no van a criticar al que les paga el viaje”, expresó.

Rospigliosi, ex jefe de Gabinete de Asesores de la Mesa Directica del Parlamento, dijo que los legisladores están prohibidos de recibir donaciones y dádivas.

“Esto [los pasajes, la estadía] es una dádiva, claramente. Cuando los congresistas viajan al extranjero, los recursos y el permiso los da el Parlamento. Ellos se han ido por su cuenta”, criticó.

También sostuvo que el 28 de julio no era un día cualquiera en el Perú y que la Constitución establece que la presidente de la República asiste al Congreso a rendir cuentas.

“Estos señores han preferido ir de paseo a Venezuela en vez de cumplir su misión constitucional de escuchar y recibir el mensaje a la nación”, acotó.

El pronunciamiento de Nuevo Perú

A través de un complaciente comunicado, Nuevo Perú, partido de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, indicó que respetan “la decisión del pueblo venezolano en las urnas, que tuvo una participación democrática y que fue verificada por más de 600 observadores internacionales”.

La agrupación, además, señaló que los resultados de las elecciones en Venezuela emitidos por el CNE “deben ser verificados con las actas de las elecciones desglosadas por los colegios electorales, como garantía de transparencia y legitimidad del proceso electoral”. “Estos resultados deben ser respetados por todos los actores”, añadió.

Nuevo Perú también rechazó “cualquier tipo de injerencia extranjera o llamado golpista”, así como “las voces que azuzan a la violencia”.

El partido de Mendoza no cuestionó en ningún momento al régimen de Maduro por las amenazas a los líderes de la oposición y la represión en contra de los que protestan.

El Centro Carter- que desplegó 17 expertos y observadores en Venezuela a partir del 29 de junio, con equipos basados en cuatro ciudades- afirmó que la elección “no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrática”

Salhuana marca distancia

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), refirió que la postura prorrégimen chavista de los congresistas que viajaron a Venezuela es “personal”, pero no de su institución. Agregó que más de 40 parlamentarios han rechazado y se han solidarizado con el pueblo venezolano ante la “pretensión ilícita y antidemocrática de Maduro de perpetuarse en el poder”.

Salhuana, en declaraciones a la prensa, dijo que el actual gobierno venezolano tiene legitimidad hasta el 31 de diciembre, pero que a partir de enero pasará a ser un mandato “ilegítimo”.

(Foto: Congreso)

“Lo que menos debemos permitir ahora es que personajes como Maduro pretendan entronizarse en el poder en base a la sangre y la muerte, eso no lo podemos aceptar”, manifestó.

Al respecto, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular), sostuvo que Portalatino, Agüero y Bermejo deberán hacerse “responsables por sus actos”. Añadió que lo sucedido en Venezuela es “un fraude a todas luces”.

“Avalar un régimen como el de Maduro, que ha demostrado una vez más que realmente es una dictadura, y que no existe un sistema democrático, no dice nada bueno [...] Ellos tienen que rendir cuentas de sus actos y le tendrán que explicar a la ciudadanía por qué consideran que ha habido elecciones limpias [en Venezuela]”, complementó.

Por medio de un comunicado, la Mesa Directiva del Congreso demandó al gobierno venezolano “acreditar con documentos ciertos y verificables, el resultado electoral que evidencie frente a la comunidad internacional que la voluntad popular ha sido respetada”. Agregó que está documentación deberá “ser verificada” con presencia de organismos internacionales, como la OEA.

También invocó a la comunidad internacional a realizar “todas las acciones necesarias para garantizar la paz y el respeto a la vida de nuestros hermanos venezolanos”.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron que el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, suscribió el pronunciamiento. Esto a pesar de que Perú Libre, su partido, ha respaldado la reelección de Maduro. En el comunicado no se utiliza la palabra “fraude”.

La postura del Perú ha sido la correcta

La cancillería peruana lamentó que el gobierno de Venezuela haya roto las relaciones diplomáticas con nuestro país.

Por medio de un comunicado, Torre Tagle subrayó que el Perú “reitera su posición respecto de las múltiples irregularidades producidas antes y durante” el proceso electoral venezolano, que se realizó el 28 de julio último, “lo que constituye un auténtico fraude electoral”.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que el país reafirma su “indeclinable compromiso” de promover y proteger la democracia y está “firme y decidido” para realizar un “permanente seguimiento respecto de la situación en Venezuela”.

“El Gobierno se encuentra coordinando con países afines la protección de los intereses del Perú y los intereses de los ciudadanos peruanos en Venezuela conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Asimismo, continuará desplegando esfuerzos para atender a la comunidad venezolana que reside en nuestro país”, finalizó.

(Foto: Difusión)

En diálogo con El Comercio, el excanciller Allan Wagner consideró que la postura de Torre Tagle sobre la nueva crisis venezolana “ha sido la correcta”, al denunciar fraude por parte del régimen de Maduro y en reconocer como presidente electo de Venezuela a González Urrutia.

Wagner sostuvo que la ruptura de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Perú, declarada por el gobierno chavista, “perjudica a Maduro, y no a nuestro país, porque se está quedando aislado”.

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores Eduardo Ferrero Costa coincidió con Wagner en que la respuesta del gobierno peruano sobre la crisis en Venezuela ha sido “acertada y muy firme”. “El CNE ha declarado presidente electo a Maduro cuando no se han terminado de revisar las actas y en circunstancias en que todos los elementos apuntan a que se ha dado un fraude electoral”, expresó a este Diario.

Ferrero Costa indicó que la ruptura de relaciones diplomáticas “contribuye a un mayor aislamiento” de Caracas.

“Este es un error más del gobierno de Maduro [...] Y nada se ha dicho aún sobre las relaciones consulares. Es probable que, en los próximos días, Venezuela rompa relaciones con otros Estados, que lo crítican”, opinó.

El excanciller también remarcó que los congresistas de Perú Libre y de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo que viajaron a Caracas para ser “veedores” del proceso electoral no han ejercicio “ninguna representación” del Estado peruano y del Congreso.

“Su posición no puede ser interpretada como un apoyo del Parlamento al régimen venezolano. Es lamentable que estos cuatro congresistas asuman una posición de defensa del señor Maduro cuando su reelección es evidentemente un fraude. No es necesario que la cancillería deslinde de ellos, estos señores no representan al país”, finalizó.