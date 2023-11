La congresista Nieves Limachi, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, expresó su confianza en la inocencia de su colega Guillermo Bermejo, acusado por colaboradores eficaces de haber cobrado coimas por el caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’.

En ‘Exitosa’, la legisladora dijo que luego de que salieran a la luz las versiones de los colaboradores que lo vinculan a los supuestos casos de corrupción en la Autoridad Autónoma Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Bermejo aseguró a la bancada que no tenía relación con los supuestos pagos ilícitos.

“Incluso (dijo) si consideran puedo dar un paso al costado de la bancada. Le hemos dicho que no es conveniente. Que se esclarezcan los hechos. Simplemente que la fiscalía haga su trabajo y finalmente eso quede establecido”, aseveró la parlamentaria.

Cabe recordar que, actualmente, la Comisión de Ética está evaluando si admite una investigación de oficio contra Bermejo como consecuencia de la difusión de los reportajes que revelan cómo los colaboradores eficaces han vinculado a Bermejo con supuestos cobros a empresarios y autoridades locales para acelerar obras de la Reconstrucción con Cambios.

Nieves Limachi aseguró que confía en la palabra de su colega de bancada, de quien resaltó que se ha allanado a las investigaciones y las diligencias en su casa y oficina.

“Así es (creo en su palabra) y que la fiscalía haga su trabajo y que con esto no se siga alargando más. No solo su caso, sino muchos más casos y no solo de congresistas, sino también con otros en el Poder Ejecutivo. Que hagan su trabajo, esperemos en un corto plazo, porque cada vez van pidiendo extensiones y los colaboradores eficaces dicen muchas cosas pero la prueba concreta hasta la fecha no se da en muchos casos”, aseveró.

La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación contra Bermejo, quien supuestamente aprovechó su condición de congresista para interferir de manera ilícita en la adjudicación de obras públicas financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

La fiscalía involucra a dos presuntos asesores de Bermejo: Yul Valdivia Beteta y Jaime Jara Aguirre, en pagos ilícitos por cuatro obras en Piura, valorizadas en S/14,8 millones.

Un aspirante a colaborador eficaz, identificado con el código CE-29-2023-Eficcop, señaló a la fiscalía que Bermejo, Valdivia y Jara recibían el 2 % de los contratos financiados por la ARCC.

El colaborador añadió que un sobre manila con un soborno de US$ 40 mil fue llevado a la casa de Bermejo en Santiago de Surco, en agosto de 2022, por Yul Valdivia, pero el legislador no recibió el dinero y le indicó que se lo diera a Jaime Jara.