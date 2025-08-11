Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
No solo Karelim López: cuatro colaboradores eficaces apuntan a Los Niños por pacto con Pedro Castillo
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
No solo Karelim López: cuatro colaboradores eficaces apuntan a Los Niños por pacto con Pedro Castillo

No solo Karelim López: cuatro colaboradores eficaces apuntan a Los Niños por pacto con Pedro Castillo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

De los 24 parlamentarios denunciados constitucionalmente por haber integrado “el brazo congresal” de la presunta red criminal del expresidente Pedro Castillo, 15 de ellos fueron elegidos por Acción Popular (nueve se mantienen en esa bancada). Los Niños, en su defensa, han repetido que la acusación en su contra solo se basa en la declaración de la empresaria Karelim López, que se sometió a un proceso de colaboración eficaz.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC