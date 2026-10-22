Nora Bonifaz, senadora del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Congreso de la República)
Nora Bonifaz, senadora del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

Nora Bonifaz, senadora del Partido del Buen Gobierno, cuestionó que el senador Jorge Gavidia no comunicara internamente su decisión de votar a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, pese a que habían acordado abstenerse.

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