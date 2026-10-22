Nora Bonifaz, senadora del Partido del Buen Gobierno, cuestionó que el senador Jorge Gavidia no comunicara internamente su decisión de votar a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, pese a que habían acordado abstenerse.

En entrevista con el podcast Tenemos que hablar, señaló que el caso ahora debe evaluarse conforme al reglamento interno del partido que lidera Jorge Nieto.

“ En el caso de Gavidia, él dice que lo anunció antes. Nunca lo anunció a la interna y la sorpresa fue el señor Juver Flores ”, manifestó la legisladora, quien recordó que la bancada había debatido el tema la noche anterior para definir quiénes participarían en la discusión.

Bonifaz consideró que corresponde escuchar las explicaciones de los senadores que respaldaron la delegación de facultades antes de adoptar una decisión.

“Yo los pondría en salmuera”, expresó al referirse a ambos parlamentarios, aunque precisó que busca comprender sus razones.

Asimismo, indicó que el procedimiento debe desarrollarse dentro de la organización política, ahora que está por instalarse la Comisión de Ética.

“Tenemos un reglamento interno, así que a la interna tiene que verse este proceso”, afirmó.

Ayer, los senadores Juver Flores y Jorge Gavidia votaron a favor de otorgarle facultades al Gobierno, mientras que Flavio Figallo, Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.