Nora Bonifaz, senadora del Partido del Buen Gobierno, cuestionó que el senador Jorge Gavidia no comunicara internamente su decisión de votar a favor de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, pese a que habían acordado abstenerse.
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