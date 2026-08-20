Norma Yarrow cuestionó la permanencia de Oscar Arriola como comandante general de la PNP. (Foto: Congreso)
Norma Yarrow cuestionó la permanencia de Oscar Arriola como comandante general de la PNP. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó la permanencia de funcionarios de gobiernos anteriores en la actual gestión de Keiko Fujimori y del gabinete presidido por Luis Galarreta, luego de la presentación de este último ante la Cámara de Diputados.

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