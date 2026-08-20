La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó la permanencia de funcionarios de gobiernos anteriores en la actual gestión de Keiko Fujimori y del gabinete presidido por Luis Galarreta, luego de la presentación de este último ante la Cámara de Diputados.

“Critico que se están reciclando muchos de otros gobiernos que trajeron la catástrofe en este país. La lucha contra la corrupción es algo que tenemos que llevar como bandera”, dijo ante el hemiciclo este jueves 20 de agosto.

La sesión plenaria, dirigida por Oscar Reto (Partido del Bueno Gobierno) se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución y sin una posterior cuestión de confianza, pero sí con la presentación de Galarreta y de su Gabinete Ministerial.

Yarrow precisó sus cuestionamientos contra el sector Interior por la materia de lucha contra la inseguridad e hizo alusión a las declaraciones de Vladimir Cerrón, quien estuvo en la clandestinidad durante años. “Una persona que ha perseguido tres años, alguien que se burla no solo de la institución, si no de todos los peruanos”.

Sin embargo, se mostró a favor de que se otorguen las facultades legislativas que planteará el Ejecutivo. “El que no quiera dar delegación de facultades a un gobierno con una problemática tan grande (como el fenómeno El Niño) digo que no quieren al Perú”, expresó.

Previamente, Roxana Rocha, colega de Yarrow de Renovación Popular, aseguró: “Renovación Popular apoyará lo que beneficie al Perú, pero fiscalizará los compromisos. Ya estamos cansados de esperar que ocurra una emergencia para que recién se actúe”.

Roxana Rocha habló en representación de Renovación Popular tras la presentación de Luis Galarreta. (Foto: Congreso)

En lo referente a la prevención de desastres, la diputada Rocha advirtió al Ejecutivo sobre la necesidad de anticiparse a las crisis. “Si ocurre una emergencia por falta de prevención, ninguna autoridad podrá decir que no fue advertida”, comentó.

La parlamentaria de Renovación Popular insistió en que el país requiere resultados inmediatos antes que nuevas propuestas o planes programáticos. Argumentó que la población ya no tolera esperas prolongadas frente a los problemas cotidianos y exigió una gestión pragmática por parte del equipo de Keiko Fujimori.

Sobre la seguridad, sostuvo que la ciudadanía está cansada del sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Para Rocha, decretar continuos estados de emergencia y operativos de carácter temporal resulta insuficiente para frenar el avance delictivo en las calles de la capital y provincias.

Finalmente, la vocera de Renovación Popular demandó fortalecer el equipamiento de la Policía Nacional y mejorar de inmediato el trabajo de inteligencia. Del mismo modo, exhortó a las autoridades a esclarecer de forma oportuna las denuncias de filtraciones de información provenientes de la institución policial.

Cierre del discurso de Galarreta ante diputados

Luis Galarreta reconoció en su mensaje final que el Parlamento ejerce control político y no ejecuta de forma directa obras públicas, agua potable ni títulos de propiedad. No obstante, instó a los diputados a coordinar con los ministros para destrabar los obstáculos administrativos locales.

Finalmente, el premier ratificó el compromiso del Gobierno de asumir sus funciones sin excusas, con firmeza y sentido de urgencia. Aseguró que la gestión de Keiko Fujimori no administrará las crisis, sino que tomará decisiones para dejar un país estable a las futuras generaciones.

Primer ministro Luis Galarreta dice que recibieron el país desordenado

Luis Galarreta informó sobre el aparato público y sostuvo que recibieron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”. Según denunció, la estructura estatal se encuentra entrampada por una burocracia ineficiente que actúa de forma tardía ante la delincuencia y las emergencias climáticas.

Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“El Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo f