Norma Yarrow buscará consensos para que proceda la moción de censura contra Reto. (Foto: Andina)
Norma Yarrow buscará consensos para que proceda la moción de censura contra Reto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow afirmó que ya tiene elaborada una moción de censura contra el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y señaló que buscará consensuarla con su bancada y otras agrupaciones parlamentarias.

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