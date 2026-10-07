La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow afirmó que ya tiene elaborada una moción de censura contra el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y señaló que buscará consensuarla con su bancada y otras agrupaciones parlamentarias.

“ Yo la estoy promoviendo, la tengo elaborada, tengo que conversarlo con la bancada, sí, tengo que consensuar con otras bancadas, también ”, declaró Yarrow.

La legisladora reconoció que podría no contar con los votos necesarios para aprobar la censura, pero sostuvo que el titular de la Cámara debe representar a los 130 diputados y no a una agrupación política en particular.

#CuentasClaras | Norma Yarrow, diputada de Renovación Popular, sobre la actuación de Óscar Reto durante el debate de facultades legislativas: “Creo que estuvo digitado”. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/LCwFqNtIBg — Canal N (@canalN_) October 8, 2026

Yarrow cuestionó la actuación de Reto durante el debate sobre el pedido de delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. Según afirmó, el presidente de la Cámara habría buscado dilatar la votación final del dictamen de consenso.

“ Yo creo que ha estado digitado. Un presidente cuando está concentrado no tiene que estar contestando el teléfono ”, sostuvo la diputada, quien consideró que la decisión de postergar la votación buscaba encontrar una salida que terminara enviando al archivo la propuesta de delegación de facultades.

Cuestionó que el presidente de la cámara baja no mantuviera, a su juicio, una posición neutral durante la conducción de los debates.

Asimismo, Yarrow se refirió a la participación del Partido del Buen Gobierno en las negociaciones para alcanzar un texto de consenso sobre las facultades legislativas. Indicó que dicha bancada participó en la elaboración del documento junto con Renovación Popular, Obras y Ahora Nación, pero que posteriormente algunos de sus integrantes optaron por abstenerse durante la votación.