La congresista Norma Yarrow, de la bancada Avanza País, reveló que la bancada Bloque Magisterial había puesto como condición durante las negociaciones para elaborar las listas a la Mesa Directiva que se le otorgue la presidencia de la Comisión de Educación.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria señaló que la coyuntura actual no se presta para que hayan “condicionamientos” en las conversaciones, sino para que se lleguen a consensos dentro del Parlamento.

“Por ejemplo, una condición era algo que pedía el Bloque Magisterial. Ellos sí nos condicionaban de alguna manera la Comisión de Educación. No podemos estar en condicionamientos. (Por eso) nos hemos demorado tanto tiempo en llegar a esta mesa que para muchos es medio compleja, medio rara, medio sui generis”, manifestó.

Yarrow destacó la lista número 1 que integra Avanza País y que encabeza Alejandro Soto, de Alianza Para el Progreso (APP) y que incluye entre los partidos de derecha a Waldemar Cerrón, de Perú Libre.

Sobre esta inclusión, la parlamentaria descartó que se haya incluido en las conversaciones la posibilidad de una asamblea constituyente.

“Hemos conversado nosotros una agenda. No es que simplemente hemos puesto nombres al azar. Esto viene después de diversas conversaciones, consensos, prioridades. El tema de la asamblea constituyente no es una prioridad. Nosotros no podemos poner condiciones, podemos llegar a consenso”, aseveró.

“Lo que Perú Libre quiere es participar, no sentirse de alguna manera la izquierda excluida. Participar en la Mesa Directiva que tienen que exponer una agenda y en la agenda se verán prioridades”, detalló.

La primera lista a la Mesa Directiva tiene como candidatos a Alejandro Soto Reyes (APP) a la presidencia, y a Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País) a las tres vicepresidencias.

La segunda lista formalizada horas antes del cierre del plazo es liderada por Luis Aragón (Acción Popular) y cuenta con Edgar Reymundo (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario) a las tres vicepresidencias.