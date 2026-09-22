La diputada Norma Yarrow cuestionó la convocatoria a una audiencia pública realizada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para abordar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

A través de una publicación en su cuenta de X, Yarrow consideró que realizar la audiencia cuando el procedimiento se encuentra fuera del plazo constituye una forma de dilatar el debate.

“ Hacer una Audiencia para seguir dilatando y ver el tema de las Facultades fuera de plazo se llama: revanchismo y poco interés por su país, eso es Juntos por el Perú ”, escribió.

🚨Hacer una Audiencia para seguir dilatando y ver el tema de las Facultades fuera de plazo se llama: revanchismo y poco interés por su país, eso es Juntos por el Perú. @bancadaJP

No les importa el Perú. La presidente de la Comisión de Constitución convoca este evento solo para… pic.twitter.com/domdoR6UVK — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) September 22, 2026

La legisladora dirigió sus críticas a la bancada de Juntos por el Perú y a la presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), quien convocó la actividad para escuchar a organizaciones de la sociedad civil sobre la delegación de facultades.

“ No les importa el Perú. La presidente de la Comisión de Constitución convoca este evento solo para hacer show ”, señaló Yarrow.

La diputada sostuvo que, en su opinión, el asunto central de la agenda parlamentaria debería ser la aprobación de las facultades solicitadas por el Ejecutivo y la posterior fiscalización de su uso.

“El verdadero tema de agenda es dar facultades y ser fiscalizadores de ello. No obstruir”, agregó en su publicación.