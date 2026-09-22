La diputada Norma Yarrow cuestionó la convocatoria a una audiencia pública realizada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para abordar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.
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