Norma Yarrow cuestionó la audiencia públicas convocada por Giannina Avendaño. (Foto: Congreso)
Norma Yarrow cuestionó la audiencia públicas convocada por Giannina Avendaño. (Foto: Congreso)
/ cesar cox
Por Redacción EC

La diputada Norma Yarrow cuestionó la convocatoria a una audiencia pública realizada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para abordar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: