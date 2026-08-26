Norma Yarrow cuestionó la permanencia de personal de APP en el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)
Norma Yarrow cuestionó la permanencia de personal de APP en el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)
/ cesar cox
Por Redacción EC

La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó al gobierno de Keiko Fujimori por mantener a funcionarios de la gestión anterior vinculados a Alianza Para el Progreso (APP) en puestos del Estado.

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