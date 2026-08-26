La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó al gobierno de Keiko Fujimori por mantener a funcionarios de la gestión anterior vinculados a Alianza Para el Progreso (APP) en puestos del Estado.

“Todo el mundo sabe que en salud estamos desahuciados, estamos en UCI, lo que no me gusta es que están tomando empleos de la gestión anterior, de APP. Las cosas hay que decirlas como son”, dijo ante la prensa cuando se le preguntó sobre las expresiones de Keiko Fujimori acerca de las cifras negativas con las que recibió el mandato.

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La parlamentaria cuestionó la idoneidad del personal y señaló la contradicción de conservar cuadros de la pasada administración en ministerios clave. Para Yarrow, estas acciones restan claridad al gobierno, el cual prometió resultados rápidos en sus primeros cien días de mandato.

El Ejecutivo a cargo de Keiko Fujimori sigue preparando una solicitud de delegación de facultades legislativas para acelerar medidas de salud, seguridad ciudadana y prevención ante desastres ante el fenómeno El Niño, pero este planteamiento todavía no se formaliza mientras los legisladores cumplen su semana de representación.

Norma Yarrow exhortó a que este pedido transite con celeridad en las comisiones y plenos del parlamento. Asimismo, demandó detalles transparentes en las propuestas técnicas y rechazó la inclusión de leyes ómnibus que desvíen la atención de las urgencias del país.

La diputada advirtió que los desastres climáticos inician en octubre, por lo que requirió presencia oficial al término de la semana de representación. Según su postura, el sector salud requiere reformas inmediatas debido al estado crítico en el que se encuentra actualmente.

“Tenemos un El Niño a puertas y económicamente nos han dejado la caja vacía, pero hay formas de trabajar con la empresa privada. Cuando asume, dijo que en los 100 primeros días iba a tener resultados. En octubre comienza, ya vienen los desastres (...) Creo que le falta un poco de celeridad. Esperamos que la próxima semana, que se acabe esta semana de representación, vengan las delegaciones, específicamente en salud, seguridad ciudadana y lo que es el fenómeno El Niño. Que no vengan esta leyes ómnibus donde tratan de meter cualquier otra ley que no es importante para el país”, expresó la diputada.

Vínculos con APP del gobierno de Keiko Fujimori

A través de un reportaje, El Comercio identificó a cinco funcionarios vinculados a Alianza Para el Progreso (APP) en programas públicos. Entre ellos destaca Juan Carlos Gonzales Hidalgo, exmilitante de la agrupación, quien asumió la secretaría general de Salud el treinta de julio. También figura José Edgardo Allemant Sayán, quien asumió la dirección de Acuicultura el cuatro de agosto.

La socióloga Jessica Tumi Rivas continúa como directora de Llamkasun Perú con el respaldo del ministro Juan Sheput. A ellos se suman Iván Barrera y Ricardo Bernaola en EsSalud de Huánuco y Jaén, quienes renunciaron al partido tras el cambio de mando presidencial.