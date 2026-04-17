Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La congresista Norma Yarrow llegó a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y solicitó que la Fiscalía suspenda el conteo de votos ante las presuntas irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026. La parlamentaria advirtió que, de confirmarse responsabilidades, los hechos podrían ser considerados como “traición a la patria”.
La congresista Norma Yarrow llegó a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y solicitó que la Fiscalía suspenda el conteo de votos ante las presuntas irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026. La parlamentaria advirtió que, de confirmarse responsabilidades, los hechos podrían ser considerados como “traición a la patria”.
LEE: López Aliaga ofrece S/ 20 mil por pruebas de fraude y presenta nulidades en pleno conteo de votos: así continúa la contienda electoral
“Esto ya no es un sabotaje. Si se logra ver que realmente las irregularidades que está cometiendo la ONPE y que el Jurado no está fiscalizando, yo lo voy a llamar duramente. Es una traición a la patria, al derecho del voto ciudadano, a la transparencia. La Fiscalía en este instante debería paralizar la contabilidad de votos automáticamente y entrar a todas las oficinas”, declaró ante la prensa.
La legisladora también cuestionó la labor de supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que no pudo reunirse con el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto Salinas. “No [he logrado conversar con Piero Corvetto]. El señor Corvetto no nos va a dar la cara, sabemos que ha entrado, por eso hay tanta seguridad”, afirmó.
Cuestiona funcionamiento de equipos
Yarrow sostuvo además que logró ingresar a las instalaciones de la ONPE, donde observó presuntas deficiencias en el funcionamiento de equipos. “Pero yo sí he logrado entrar y he visto que realmente hay máquinas. De las ocho máquinas, solamente cuatro funcionan”, indicó.
MÁS: Elecciones 2026: Cancillería entrega actas del exterior, pero advierten serias dificultades logísticas
Sus declaraciones se dan en medio de una creciente controversia por fallas logísticas y denuncias sobre el manejo del material electoral, lo que ha motivado pedidos de investigación y mayor transparencia en el proceso.
VIDEO RECOMENDADO
- Presidente del JNE declara ante Comisión de Fiscalización por fallas electorales
- Fujimorismo vs. antifujimorismo: Keiko Fujimori disputará la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva
- Elecciones generales 2026: El 70% de candidatos a la presidencia del Perú postuló antes con otro partido
- Radiografía del Perú: economía, pobreza y conflictos que heredará el próximo presidente
- Fiscalía realiza diligencias en almacén de Lurín para “determinar el cumplimiento de las funciones del JNE como ente fiscalizador ante ONPE”
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.