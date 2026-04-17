Resumen

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Norma Yarrow cuestiona a la ONPE y denuncia fallas en equipos durante proceso electoral. (Foto: Andina)
Norma Yarrow cuestiona a la ONPE y denuncia fallas en equipos durante proceso electoral. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La congresista Norma Yarrow llegó a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y solicitó que la Fiscalía suspenda el conteo de votos ante las presuntas irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026. La parlamentaria advirtió que, de confirmarse responsabilidades, los hechos podrían ser considerados como “traición a la patria”.

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