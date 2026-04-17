La congresista Norma Yarrow llegó a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y solicitó que la Fiscalía suspenda el conteo de votos ante las presuntas irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026. La parlamentaria advirtió que, de confirmarse responsabilidades, los hechos podrían ser considerados como “traición a la patria”.

“Esto ya no es un sabotaje. Si se logra ver que realmente las irregularidades que está cometiendo la ONPE y que el Jurado no está fiscalizando, yo lo voy a llamar duramente. Es una traición a la patria, al derecho del voto ciudadano, a la transparencia. La Fiscalía en este instante debería paralizar la contabilidad de votos automáticamente y entrar a todas las oficinas ”, declaró ante la prensa.

La legisladora también cuestionó la labor de supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y aseguró que no pudo reunirse con el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto Salinas. “No [he logrado conversar con Piero Corvetto]. El señor Corvetto no nos va a dar la cara, sabemos que ha entrado, por eso hay tanta seguridad ”, afirmó.

Cuestiona funcionamiento de equipos

Yarrow sostuvo además que logró ingresar a las instalaciones de la ONPE, donde observó presuntas deficiencias en el funcionamiento de equipos. “Pero yo sí he logrado entrar y he visto que realmente hay máquinas. De las ocho máquinas, solamente cuatro funcionan” , indicó.

Sus declaraciones se dan en medio de una creciente controversia por fallas logísticas y denuncias sobre el manejo del material electoral, lo que ha motivado pedidos de investigación y mayor transparencia en el proceso.

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Daniela Ibáñez, analista política, calificó de "inaudito" lo ocurrido en estas elecciones y que Piero Corvetto debe hacerse "responsable". Asimismo, dijo que de llegar a ser una segunda vuelta de "derecha", no sería igual a la del 2016, ya que, López Aliaga no pactaría con la izquierda. Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

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