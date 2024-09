Esta historia ocurre a un año de la renuncia de María del Carmen Alva a la bancada de Acción Popular, en agosto de 2023. “Estoy en total desacuerdo con la línea política y la dirección de la bancada -desde hace varios meses- que ha impulsado el grupo de colegas parlamentarios que controla la mayoría. Esta no se ajusta a los principios éticos y la línea política y principios doctrinarios que nos legaron los expresidentes Fernando Belaunde Terry y Valentín Paniagua Corazao”, indicó Alva Prieto en una misiva que hizo pública. Junto a ella, renunciaron otras congresistas como Silvia Monteza e Ilich López.

La decisión ocurrió específicamente tras la elección de Darwin Espinoza, investigado por caso ‘Los Niños’, como nuevo vocero de ese grupo parlamentario. Pero el panorama cambió un año después: Acción Popular eligió como presidente partidario a Julio Chávez, este logró la expulsión de Darwin Espinoza (hoy en Podemos) y con una maniobra administrativa dejaron fuera de la bancada a otro cuestionado como Jorge Luis Flores Ancachi y a Luis Cordero (quien no era afiliado al partido).

Pese a todas las movidas que le dieron un nuevo aire a la bancada acciopopulista, Alva no se sumó a la conformación como sí lo hicieron los congresistas que habían renunciado hace un año junto a ella. A la fecha, Alva se mantiene como no agrupada e integra comisiones ocupando cupos de las bancadas de otros partidos con los que parece encontrar más afinidad.

En un oficio remitido el pasado 4 de setiembre, el secretario general, Juan José Abad, pidió a la congresista María del Carmen Alva reincorporarse a la bancada parlamentaria. Alva no hizo caso al pedido.

El ultimátum

La tensión entre Alva y la dirigencia acciopopulista por su reincorporación se ha agravado desde inicios de setiembre. El 4 de setiembre, el secretario general del partido, Juan José Abad, le remitió una carta a Alva dándole un plazo de cinco días hábiles para su reincorporación a la bancada, advirtiendo además que, de no hacerlo, estaría cometiendo un acto de “traición al partido”.

Los cinco días pasaron y Alva no se reincorporó. El 10 de setiembre, la legisladora respondió a Abad con un file de 41 páginas. En 12 páginas, Alva argumentó las razones por las cuales mantiene su postura de no reincorporarse, y el resto de 29 páginas son recortes periodísticos sobre denuncias a sus colegas parlamentarios acciopopulistas. “Mi postura sigue siendo la de mantenerme fuera del grupo parlamentario, por razones de conciencia”, dice en el oficio.

En resumen, Alva realiza un recuento de hechos sobre los “ataques” que ha recibido de Elvis Vergara, quien se mantiene como vocero de la bancada, incluso recordando el momento en el que este se opuso a su designación como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores (propuesta y apoyada por otras bancadas). “Es inexplicable, que el congresista Elvis Vergara siga teniendo la vocería de AP todo este tiempo con ciertos intervalos de Darwin Espinoza y José Arriola, por breve plazo. Todos los hechos posteriores, en la que algunos miembros de la bancada usaron de pretexto para confrontar y atacarme, tienen que ver con sus propias acciones, sus propias acusaciones por presuntamente haber formado parte de un grupo de congresistas queservían de apoyo político, en votos y prebendas con puestos de trabajo durante el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo”, anota Alva.

Pero Vergara no es el único al que apunta Alva en su carta. Líneas más abajo, afila la artillería contra Raúl Doroteo, otro de los involucrados en el caso ‘Los Niños’: “Debo indicar que el señor Doroteo fue sometido a proceso de expulsión y actualmente no se encuentra afiliado al partido y sin embargo, la bancada lo mantiene en sus filas; contrariando expresamente su propio reglamento. Inclusive, cuenta con una denuncia ante la Comisión de Ética por presunto recorte de sueldos (“mochasueldo”), que aún se encuentra en trámite”.

En este punto, Alva tiene razón, pues se anunció que Doroteo sería expulsado, pero aún se mantiene en la bancada. La justificación ha sido que el parlamentario presentó una acción de amparo, por lo cual no puede ser ejecutada su expulsión hasta que su recurso sea resuelto.

En otros anexos, Alva ha remitido un listado de las denuncias contra los congresista de Acción Popular ante la Comisión de Ética, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ante del Ministerio Público. Acá aparecen otros nombres como de Enrique Alva, Edwin Martínez, Ilich López, Juan Carlos Mori, Marleny Portero. Aunque no los menciona en su texto principal, fuentes allegadas a Alva sostienen que su postura también apunta hacia estos congresistas dado a que, por ejemplo, considera una contradicción que Hilda Portero presida la Comisión de Transporte después de haber sido vinculada con el prófugo exministro castillista Juan Silva, con quien se tomaba fotos muy alegremente para sus redes sociales.

María del Carmen Alva respondió con un oficio de 41 página rechazando reincorporarse a la bancada de la lampa, y pidiendo una audiencia con el Comité Político.

¿Camino a la expulsión?

Al finalizar su oficio, Alva solicitó una audiencia con el Comité Político para repetir los argumentos esbozados. Sin embargo, Esto no va a ocurrir, según el propio secretario general, Juan José Abad.

“Le he pasado una carta haciendo saber las normas estatutarias que obligan a un dirigente elegido a cumplir su función pública en representación del partido. [Alva] No se ha reintegrado a la bancada, me ha enviado una carta pidiendo que el Comité Político decida su tema, pero nosotros no hacemos diferencias porque es Alva o porque es congresista. Es una militante más” , indicó a El Comercio.

El secretario general anunció que, entre el lunes 16 o martes 17 de setiembre, estará remitiendo a la Secretaría Nacional de Disciplina el caso de Alva para que se le procese y sanciones según lo estipulado en el estatuto partidario.

“Podría ser una sanción por falta grave, y podría ser separada del partido”, adelantó Abad tras precisar que el proceso durará un par de meses. “Sus argumentos no tienen validez. Ella quiere estar sola, no quiere hacer una bancada sin más que ella misma. No puede ordenar que salga tal o cual, no puede poner condiciones”, afirmó el secretario general.

Este Diario buscó recoger comentarios de la congresista Alva, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta alguna. En la interna acciopopulista ha circulado un “comunicado de las bases” donde se rechaza el accionar del secretario general Juan José Abad, pero este documento no lleva firmas que permitan identificar a los autores.

“Exigimos la renuncia de Juan Abad si no está dispuesto a liderar con los principios que exige su cargo. ¡Basta de abusos y complicidad con la corrupción!”, dice el supuesto pronunciamiento que está fechado el 11 de setiembre de 2024 (un día después de la carta de Alva a Abad).

Juego electoral

Una posible expulsión de Acción Popular, podría dejar a Alva fuera de la carrera electoral del 2026. Tendría que ir en calidad de invitada en otro partido para poder postular, debido a que el plazo de afiliación para postular en los próximos comicios, venció en julio pasado.

Desde el entorno de Alva consideran que toda esta disputa tiene tintes electorales, por una rivalidad de posicionamiento partidario con la exlegisladora y actual parlamentaria andina, Leslye Lazo. Lazo es la esposa del actual presidente del partido, Julio Chávez.

(Foto: Archivo GEC)

Alva es voceada para integrar -una vez más- la fórmula de la plancha presidencial que presentaría Alfredo Barnechea en la interna para los comicios 2026. Barnechea buscaría repetir la fórmula que utilizó en el 2020 con Maricarmen Alva y Armando Villanueva, antes de retirar sus candidatura para las elecciones del 2021.

Para el equipo de Alva existiría una intención de dejarla fuera de carrera para forzar una postulación de Leslye Lazo en la plancha presidencial de Acción Popular. Además de que ambas, tanto Alva como Lazo, aspirarían a ser senadoras por Lima.

Desde el entorno partidario del presidente Julio Chávez descartaron este panorama, alegando que aún no se definen candidaturas, y que es muy pronto para hablar de eso, pues por el momento se encuentran en el trabajo de reactivar bases y fortalecer el partido.

En dos meses se podría definir la suerte de Alva, su futuro político, y así quedará más claro el panorama de las fuerzas políticas a la interna de Acción Popular bajo la presidencia de Julio Chávez. Por el momento, Alva parece más afín a otras bancadas que la cobijan y le ceden espacios parlamentarios.

Esta novela continuará...