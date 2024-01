No obstante, Contreras, tras haber sostenido una reunión con Boluarte, negó haber presentado su carta de renuncia y dijo que continuaría trabajando “en el objetivo de la recuperación de la economía”. Agregó que se siente cómodo en el Ejecutivo y que la mandataria tiene el derecho a reunirse “con quien estime conveniente”.

Esto en referencia a las citas que tuvo la jefa de Estado el último miércoles con los ex titulares del MEF Luis Carranza y José Arista. Este último fue parte del breve mandato de Manuel Merino.

“No, no he presentado nada, la reunión de ayer ha generado algunos rumores”, refirió.

Pero ahora desde nueve bancadas del Congreso, entre ellas las que componen la Mesa Directiva, han demandando a Boluarte Zegarra realizar una reestructuración de su equipo ministerial. Y en esta incluir al primer ministro, Alberto Otárola, por un evidente desgaste de su figura y también por considerarlo uno de los responsables políticos de las muertes en las protestas a inicios de la actual administración.

Por ejemplo, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) refirió que existe una evidente “degradación” de la imagen del jefe del Gabinete Ministerial.

“Le podemos tener mucho aprecio al primer ministro, pero su imagen ya comienza a deteriorarse, se impone un cambio. Es necesario relanzar al país, darle seguridad. Los pleitos internos con el hermano de la presidenta [Nicanor Boluarte] también le han pasado factura. Y sobre Contreras, su salida es lo que corresponde, hemos entrado a un decrecimiento”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Aguinaga dijo que se requiere a un primer ministro que tenga la capacidad de congregar a profesional de “primer nivel”.

“Sin cambios, el gobierno seguirá cuesta abajo”

Al respecto, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) remarcó que “cualquier cambio” en el Ejecutivo “debe empezar con Otárola”, porque es necesario que el gobierno central reconecte con ciertas regiones en el sur del país, entre ellas Puno, donde, añadió, “nadie quiere sentarse a conversar con él”.

Cruz también dijo que se necesitan refrescar los ministerios de Agricultura y Ambiente.

“[Si Boluarte no realiza cambios] su gobierno va a seguir cuesta abajo, en los próximos días los congresistas vamos a ir a semana de representación, ahí vamos a recoger reacciones, la población tiene una percepción negativa del gobierno. También del Congreso. No podemos seguir viviendo la fantasía que tiene ella, ella dice que está haciendo un gobierno con paz y calma y no hay eso, la gente está desesperada”, alertó a este Diario.

“Y la presidenta no asume una sola autocrítica, hay una convulsión contenida, estamos a puertas de un sismo social”, complementó.

En declaraciones a Canal N, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) exhortó a la presidenta a realizar cambios en el Gabinete y a convocar a profesionales con un perfil más político.

“Ojalá que la presidenta sepa que no necesita un gabinete solo de técnicos que pasaron de directores o viceministros sino gente que tenga liderazgo político para saca adelante los problemas del Perú más en recesión”, subrayó.

Cavero sostuvo que Contreras “no está a la altura” de lo que demanda el MEF.

(Foto: Archivo GEC)

A su turno, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, indicó que el Gabinete Ministerial “debe ser reestructurado”, porque “necesitamos ministros más proactivos, más político y con llegada a la población”. No obstante, a título personal, dijo que él está a favor de la continuidad de Otárola en PCM y Contreras en el MEF.

“El primer ministro a pesar del desgate existente, tiene un activo importante, que es la confianza de la presidenta, y que es bastante político, maneja bien las relaciones con los grupos parlamentarios”, expresó a este Diario.

Sobre Contreras, Salhuana señaló que es “un ministro dialogante y activo” y que la recesión económica no es de su responsabilidad exclusiva, sino que tiene múltiples factores.

“No creo que la recesión responda a la conducción del MEF, hay una crisis política, hubo un golpe de Estado y protestas sociales de tres o cuatro meses. Es obvio que la economía se va a resentir”, finalizó.

Un camino largo al 2026

Desde Renovación Popular, el congresista Jorge Montoya afirmó que “es necesario” que la presidenta Boluarte realice “un ajuste” del Gabinete Ministerial. En ese sentido, dijo que el ciclo de Contreras en el MEF se ha cumplido y que debe ser reemplazado por un economista que genere mayor confianza.

“La ministra de Desarrollo Agrario y Riego [Jennifer Contreras] también debe ser removida, su visión no está acorde con la realidad del país. Después, creo que también el primer ministro debe ser cambiado, ya tiene mucho desgaste. Y enfrenta investigaciones [en el Ministerio Público], eso es un descalificante”, subrayó en comunicación con El Comercio.

Montoya señaló que a la jefe de Estado “le conviene realizar” un cambio en su equipo ministerial, debido a que el camino al 2026 aún “es largo” y necesita con urgencia generar confianza, sobre todo en materia económica y en seguridad ciudadana.

(Foto: Archivo GEC)

El parlamentario acciopopulista Luis Aragón refirió que “definitivamente” el gobierno debe realizar cambios “en algunas carteras ministeriales” a raíz de la coyuntura social, económica y política por la que atraviesa el país.

“Si se confirma la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, nosotros estamos de acuerdo. El 2023 no ha sido un año auspicioso para la economía del país, crecieron las tasas de subempleo y el PBI ha caído. También hay otras carteras que requieren oxigenación como la de Cultura”, expresó.

Aragón criticó a la titular de Cultura, Leslie Urteaga, por no haber tenido un buen manejo social respecto a la venta digital de las entradas para el santuario de Machu Picchu, en el Cusco, su región.

“Otra cartera que necesita un cambio es Energía y Minas. El ministro Vera se salvó de un proceso de interpelación […] Y sobre el primer ministro, lo prudente sería que también haya un relevo, Otárola ya ha cumplido su ciclo, he hecho todos los esfuerzos posibles por que haya estabilidad política, en algún momento lo logró, pero necesitamos a un jefe de Gabinete con mayor contacto directo con la población y la realidad nacional”, dijo.

Una postura similar tuvo el congresista Guido Bellido, de Perú Bicentenario, quien sostuvo que “hace mucho tiempo” su bancada ha solicitado cambios en el equipo ministerial, partiendo por la salida de Otárola.

“Para nosotros, los fallecidos [en las protestas de entre diciembre de 2022 y marzo de 2023] no son poca cosa, son vidas y debe haber una responsabilidad política”, dijo.

Por su parte, el portavoz de Podemos Perú, Carlos Zeballos, indicó que también está a favor de que se realicen cambios en el Gabinete Ministerial, pero remarcó que lo más importante es que ingresen personas “idóneas y que conozcan el campo y den resultados al país”.

La vocera de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, sostuvo que “lo ideal” sería que Boluarte renuncie a la Presidencia y el país vaya a un adelanto de elecciones generales.

“Considerando que no hay liderazgo ni acciones claras para enfrentar la delincuencia ni acciones frente a El Niño, la crisis económica y otros, sería importante tener un nuevo Gabinete Ministerial”, acotó.