Resumen

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El nuevo Gabinete Ministerial que encabeza el premier Luis Arroyo inició su gestión con el pie izquierdo: sin el apoyo de seis bancadas políticas en el Congreso. La mayoría considera que no hubo cambios significativos tras la salida de la expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

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