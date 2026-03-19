Este Diario consultó a las distintas agrupaciones sobre si hubo una variación en la postura inicial que tenían respecto del equipo de ministros que convocó el presidente José Balcázar. En sus respuestas, aseguraron que, al mantenerse el 68% de integrantes del anterior Gabinete, la postura sigue siendo negativa.

Otras tiendas políticas esperarán, por el contrario, los siguientes días para escuchar los objetivos del nuevo equipo de ministros en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las extorsiones que continúan amenazando a varios sectores del país.

El Gabinete solo requiere del apoyo de la mayoría simple de los congresistas que asistan al pleno en el que se decidirá si se le otorga o no la confianza.

Aunque el miércoles por la tarde se reunieron el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el premier Luis Arroyo, no se fijó fecha alguna para la sesión del voto de confianza.

“Como es evidente, el nuevo gabinete se acaba de instalar. No hay condiciones para fijar fecha definitiva”, dijo Rospigliosi.

—Sin respaldo—

Entre las bancadas que aseguran que no respaldarían al equipo de ministros si mañana fuera el voto de confianza figuran Podemos Perú (PP), Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (JPP-VDP-BM), Renovación Popular (RP), Avanza País, Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular (BDP).

Fuentes de Acción Popular indicaron que la agrupación votaría dividido: una facción optaría por no otorgarle la confianza al Gabinete, mientras que la otra sí. En total, habrían cinco a favor y cinco en contra.

Desde el otro flanco, Perú Libre (PL), Somos Perú (SP), el otro grupo de Acción Popular (AP) y Honor y Democracia (HyD) optarían por otorgarle el respaldo al nuevo gabinete, con el propósito de darle un respiro a la crisis política que afronta el país.

De acuerdo con un sondeo de este Diario, por el momento hay 57 legisladores que se muestran en contra; paralelamente, hay 36 que podrían apoyar al gabinete de Luis Arroyo. Otros 35 aún están sin definir.

De adherirse Fuerza Popular y APP a las bancadas que otorgarán la confianza, los votos a favor se incrementarían a 69. No obstante, ambas agrupaciones aún deben definir sus posturas.

—Voces congresales—

Fuentes de este Diario indicaron que Podemos no tiene ánimos de otorgarle la confianza al Gabinete debido a la desconfianza que existe hacia el presidente José Balcázar.

“Sé que todos los colegas de la bancada están con la postura de no apoyar. Esto se debe al tema de Petro-Perú, que es una postura que hemos tenido firme y lo otro es el tema de la ONP. No hay ninguna postura de parte del Gobierno sobre esos dos asuntos”, dijeron.

Desde el Bloque Democrático Popular, el legislador Carlos Zeballos aseguró que la mayoría no está de acuerdo con el gobierno de Balcázar, y menos con sus decisiones.

Al ser consultada por el tema, la legisladora Norma Yarrow, de Renovación Popular, dijo a El Comercio que no otorgarán el voto de confianza al Gabinete Arroyo. Esdras Medina, de esa misma agrupación, calificó el caso como “una jugada del Poder Ejecutivo”, porque se ratificó a la mayoría de ministros.

“En otras palabras es más de lo mismo. Solo que han hecho una jugada para alargar la cuestión de confianza. Se nota que siguen gobernando, las mismas bancadas del Bloque Democrático”, manifestó.

A su turno, la legisladora Karol Paredes, de Avanza País, indicó que votará en contra del voto de confianza. “Nosotros no hemos votado a favor de la Mesa Directiva que salió y estas son las consecuencias de una mesa que no reunía las condiciones. Entonces, yo me mantengo en la misma posición y lo continuaré manteniendo”, cuestionó.

—Los que apoyan o se inclinan a favor del respaldo—

Desde Perú Libre, el congresista Américo Gonza dijo que se apoyará al gabinete. Por lo menos cuentan con 11 votos de la agrupación, descontando el de José Balcázar, pues, al ser presidente de la República, su escaño permanece vacío.

Cuando fue consultada por el tema, la congresista Patricia Juárez (FP) pidió este miércoles al presidente Balcázar garantizar el buen desarrollo de las elecciones generales y sugirió a las bancadas no tener posiciones radicales o de desinterés respecto al otorgamiento del voto de confianza.

“Espero que recapacite y nos dé no solamente ese tránsito hacia las elecciones, sino también un plan para darle seguridad a los transportistas que los están matando todos los días. Esperemos que eso ocurra y que las bancadas del Congreso se dejen de tener posiciones (sic) ultristas en el sentido de que ‘no doy la confianza’, ‘no hago esto’ y no les interesa lo que pasa en el país”, indicó en entrevista con el programa de El Comercio “Siempre a las 8”.

Desde Puno, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de lamentable la salida de Miralles. Dijo que su bancada esperaba que se presentara el miércoles ante el Congreso para conocer su plan de trabajo.

No obstante, explicó que la agrupación tomará una decisión tras escuchar al nuevo equipo de ministros.

“Nosotros lo que decíamos, y lo que hemos hecho siempre a lo largo de los diferentes años y cuando cada Gabinete se presenta, es escuchar y luego de escuchar tomar esa decisión”, manifestó a la prensa.

Jorge Montoya, de Honor y Democracia, dijo que los ánimos de su partido son positivos respecto a mostrar el apoyo al nuevo Gabinete.

—¿Por qué salió Miralles del Gabinete?—

En entrevista con el programa de El Comercio “Tenemos Que Hablar”, el expremier Ernesto Álvarez dijo que la salida de Miralles obedeció a un conjunto de factores, principalmente relacionados con Petro-Perú. Miralles había impulsado el decreto de urgencia 010-2025 que —según expertos— abría el camino para la privatización de la empresa estatal.

“Su salida obedece a un conjunto de factores, esencialmente, a la postura del Gobierno en cuanto a Petro-Perú. Hay muchos sectores sobre todo de izquierda interesados en que se siga destinando dinero de los peruanos en tratar de mantener una empresa que está quebrada y que no hay forma de reflotarla por más dinero que se emplee. Hay intereses muy fuertes con respecto a eso porque hay un financiamiento indirecto a un sector de la izquierda, además de intereses directos a pensionistas, jubilados y unos gerentes de altos rangos”, refirió.

—¿Qué cambios hizo Balcázar en el Gabinete?—

Tras la renuncia de Denisse Miralles, hubo un enroque y 13 ministros fueron ratificados en el reciente equipo ministerial. Solo cinco fueron nombrados recientemente: Carlos Díaz (Defensa), Rodolfo Acuña (Economía), José Zapata (Interior), María Cuadros (Educación) y Edith Pariona (Mujer).

Los ratificados son Lily Vásquez (Midis), Fátima Altabás (Cultura), Nelly Paredes (Ambiente), Wilder Sifuentes (Vivienda), Aldo Prieto (Transportes), Ángelo Alfaro (Minem), José Reyes (Mincetur), César Quispe (Producción) y Felipe Meza (Midagri).

También, Luis Enrique Jiménez (Justicia) y el canciller Hugo de Zela.

Balcázar mantuvo a Juan Carlos Velasco tras haberlo designado días atrás en reemplazo de Luis Quiroz Avilés, quien renunció el pasado 10 de febrero.

De los recién nombrados, El Comercio publicó en su edición del 18 de marzo que Rodolfo Acuña mantiene un proceso vigente por lavado de activos desde el 2017.

José Zapata Morante asumió con antecedentes como imputado por abuso de autoridad y denuncias por estafa desde el 2002. María Cuadros Espinoza afronta investigaciones por concusión y fraude en la administración de persona jurídica, según registros fiscales.

Además, Pariona Valer está involucrada en un caso por cobros indebidos en programas gratuitos de Telesalud.