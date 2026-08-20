Durante la presentación de la política general del Gobierno ante el Congreso, el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán Mamani, cuestionó al ministro del Interior, César Astudillo , por las medidas expuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Piñán Mamani saludó la presencia del gabinete ministerial en el Parlamento, pero sostuvo que la ciudadanía espera respuestas inmediatas frente a los principales problemas que afectan al país.

“Saludamos la presencia del gabinete y exigimos respuestas inmediatas frente a las urgencias y demandas ciudadanas”, dijo.

El dirigente puso especial énfasis en las cifras de homicidios registradas durante los últimos meses y cuestionó que, pese al cambio de Gobierno, se mantengan estrategias que, a su juicio, no han dado resultados frente a la criminalidad.

“Entre enero y julio se han registrado más de 1200 homicidios, y en lo que va del gobierno de Keiko Fujimori hay más de 105 homicidios”, señaló.

Cuestiona continuidad

Piñán Mamani sostuvo que la designación de César Astudillo como ministro del Interior respondió a la necesidad de fortalecer la lucha contra la inseguridad; sin embargo, consideró que el titular del sector estaría manteniendo una estrategia similar a la de anteriores administraciones.

“Hay que resaltar esto porque la designación del señor César Astudillo como ministro del Interior fue una decisión del Gobierno destinada a fortalecer la seguridad ciudadana. Sin embargo, el ministro sigue con la misma receta y mantiene en el cargo a las mismas personas que han hecho poco o nada por la seguridad ciudadana ”.

El vocero de Obras también cuestionó específicamente la continuidad del comandante Arriola y pidió al titular del Interior reconsiderar dicha decisión.

“El pueblo peruano exige resultados, sin embargo usted sigue ratificando al comandante Arriola”.

Para Piñán Mamani, el Ejecutivo debería evaluar un cambio de estrategia y dejar atrás las medidas aplicadas durante los últimos años que, según afirmó, no han logrado contener el avance de la delincuencia.

“Creo que esto debería reflexionarlo porque la demanda ciudadana es que se debe dejar las recetas que no han funcionado en estos años”.

Las declaraciones se produjeron durante la jornada en la que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, acudió al Congreso acompañado por los integrantes de su gabinete para exponer la política general del Gobierno y las principales medidas que la administración de Keiko Fujimori pretende implementar.