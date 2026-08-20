Ministro del Interior, César Astudillo, hablando de sus planes estratégicos, (Foto: PCM)
Ministro del Interior, César Astudillo, hablando de sus planes estratégicos, (Foto: PCM)
Por Redacción EC

Durante la presentación de la política general del Gobierno ante el Congreso, el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán Mamani, cuestionó al ministro del Interior, César Astudillo, por las medidas expuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

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