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Resumen

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El Partido Cívico Obras es otra de las novedades que tendrá el Congreso bicameral 2026-2031. La agrupación que tuvo como candidato presidencial a Ricardo Belmont contará con 14 diputados y cinco senadores cuyos perfiles permiten adelantar las posturas y alianzas que podrían tener una vez se instalen en sus curules, desde el próximo 28 de julio.

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