Los perfiles de la bancada Obras están muy ligados al sector izquierdistas, que en el nuevo Parlamento tendrá en su bloque a Juntos por el Perú y Ahora Nación. Estas conexiones empiezan desde el rostro más visible de Obras para el Congreso: Daniel Barragán. El virtual senador, además de haber sido ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, trabajó como asesor del despacho de Roberto Sánchez, actual candidato presidencial de Juntos por el Perú, cuando este último fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, en 2022.

Antes de su experiencia en el gobierno castillista, Barragán se desempeñó como asesor en el Congreso de la bancada de Unión por el Perú (UPP). Esto ocurrió durante el periodo extraordinario 2020-2021, cuando UPP, el partido liderado por José Vega, logró una bancada en alianza con Antauro Humala, el etnocacerista que hoy se presenta como uno de los principales aliados de Roberto Sánchez.

—La camada antaurista—

Al igual que Barragán, otros miembros de Obras registran una vinculación a UPP en las épocas de Antauro Humala. Este Diario identificó que cuatro virtuales congresistas de esta nueva bancada estuvieron afiliados a dicha agrupación en el periodo 2020-2021. El virtual diputado de Lima Provincias, Arturo Eusebio, incluso trabajó como asesor de la bancada Nueva Constitución que fue creada por los entonces legisladores antauristas que se separaron de UPP hacia el final del periodo extraordinario 2020-2021.

Sumado a esto, Demetrio Valqui, virtual diputado por La Libertad, estuvo afiliado a la última agrupación que intentó formalizar Antauro Humala, las cual llevaba su nombre como acrónimo A.N.T.A.U.R.O y que fue cancelada por “conducta antidemocrática”.

La bancada Obras llegará al Congreso bicameral con varios perfiles con pasado en agrupaciones de izquierda.

—Perfiles claves—

La bancada Obras cuenta con otros perfiles izquierdistas como José Yataco, virtual diputado por Ica, quien estuvo afiliado a Perú Libre. En 2018, Belmont se unió a Vladimir Cerrón, y postuló con Perú Libertario -hoy Perú Libre- como candidato a la Alcaldía de Lima.

Mientras que, además de Barragán, otro perfil que puede ser un nexo con Juntos por el Perú es el virtual senador Roger Astucuri. Astucuri es, desde 2022, regidor de Lurigancho-Chosica, cargo al que accedió con por el partido de Sánchez. “Tenemos una buena gestión (en Lurigancho-Chosica), estamos trabajando juntos como gobierno local. En el Congreso esperemos que la bancada lo decida”, dijo Astucuri a El Comercio cuando se le consultó sobre la relación entre la posible alianza de JP y Obras.

Astucuri explicó que Obras no se pronunciará hasta tener los resultados oficiales de la ONPE, y adelantó que los virtuales congresistas recién se reunirán durante la presente semana. La bancada de Belmont solo tiene a Agripina Flores figura como fundadora del partido desde 2022. Otros 10 miembros son personajes que se unieron recién en los dos últimos años.

Para Martin Cabrera, expertos en asuntos parlamentarios, más que un aliado ideológico, Obras podría funcionar como un aliado transaccional y pragmático. “El factor “anti-sistema” es clave. Es probable que coincidan con la izquierda radical en ataques a la institucionalidad, o al sistema de justicia. El “radicalismo” que se identificó en campaña no es necesariamente marxista, sino informal y personalista, lo que los hace compañeros de ruta convenientes para la izquierda en votaciones que busquen desestabilizar el statu quo, o asuntos estructurales como una constituyente”, explicó el director de IPOC Consultores tras definir a Obras como un “radicalismo de intereses particulares” como lo fue Podemos en el actual periodo legislativo.