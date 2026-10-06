Las bancadas de oposición Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación exigieron este martes a Fuerza Popular, asumir un compromiso político para respetar los acuerdos que se adopten durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa previa al inicio de la discusión en el Pleno, la diputada Rossana Alayza (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que el grupo opositor busca que exista un acuerdo y que este sea respetado cuando el proyecto llegue al Senado.

“Estamos pidiendo política, dialogar, llegar a un acuerdo y respetarlo. Estamos pidiendo compromiso, una garantía”, señaló.

“ Si hoy el Senado no se pronuncia y no da el gesto político que venimos pidiendo, no van a haber facultades ”, advirtió.

#EnVivo Rossana Alayza, diputada del Buen Gobierno: Si el Senado no se pronuncia y no da el gesto político que venimos pidiendo, no habrá facultades legislativas al Gobierno Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/0srQ1LuizM — Canal N (@canalN_) October 6, 2026

Alayza cuestionó que dentro del pedido de facultades se incluyan materias que, a su juicio, no corresponden al objetivo por el cual se está evaluando otorgar dichas atribuciones al Ejecutivo, como reformas laborales, topes a las tasas de interés y desarrollos inmobiliarios.

“No tiene sentido que mientras discutimos seguridad y prevención ante el Niño se pretenda meter en las facultades reformas laborales equivalentes a la exley pulpin, topes de tasas de interés o desarrollos inmobiliarios. Esos temas se discuten en la Cámara de Diputados, no es motivo por el que hoy estamos evaluando entregar facultades”, afirmó.

LEE TAMBIÉN: Fuerza Popular presenta dictamen en minoría a favor de aprobar mayoría de facultades solicitadas por el Gobierno

Alayza sostuvo que el Ejecutivo tiene actualmente la posibilidad de obtener las facultades, pero que para ello Fuerza Popular debe garantizar, desde el Senado, que se respetarán los acuerdos alcanzados en la Cámara de Diputados.

“ El gobierno de Keiko tiene hoy la posibilidad de recibir las facultades y no tiene que convencer a la Cámara de Diputados de algo nuevo. Lo único que tiene que hacer es que su bancada en el Senado dé el gesto político que estamos pidiendo ”, manifestó.

Un cheque en blanco

Por su parte, el diputado Ernesto Zunini señaló que esperarán un pronunciamiento del Senado antes de definir su posición respecto al pedido del Ejecutivo.

“Vamos a esperar que el Senado emita un pronunciamiento dando respuesta a lo que hemos solicitado, garantizando que se respete el fuero de la Cámara de Diputados. Caso contrario, en el caso de Juntos por el Perú no estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco”, declaró.

El Pleno de la Cámara de Diputados debate este martes el dictamen aprobado en mayoría en la Comisión de Constitución sobre el pedido de facultades legislativas, pero solo en lo relacionado a la inseguridad ciudadana y al Fenómeno El Niño.