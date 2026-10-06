Cuatro bancadas de oposición dieron una conferencia de prensa previo al debate por las facultades legislativas. (Foto: Mario Zapata)
Cuatro bancadas de oposición dieron una conferencia de prensa previo al debate por las facultades legislativas. (Foto: Mario Zapata)
Por Redacción EC

Las bancadas de oposición Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación exigieron este martes a Fuerza Popular, asumir un compromiso político para respetar los acuerdos que se adopten durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

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