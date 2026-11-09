En respuesta al titular del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), afirmó que dicha instancia no fue consultada ni participó en la elaboración del presupuesto de ese poder del Estado para el periodo 2027-2028.

En un video publicado en la cuenta institucional en “X” (antes Twitter) del Parlamento, consideró “imperativo” precisar que el presupuesto del Congreso no pertenece a una sola cámara y que la presidencia del Senado emitió una convocatoria el último viernes 6 de noviembre, con un documento de más de 500 páginas.

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“Ante la imposibilidad de que los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados asistieran en su totalidad, solicitamos reprogramarla, lo que además nos daba tiempo para poder analizar la propuesta presupuestaria que fue elaborada sin consulta ni participación de la Cámara de Diputados”, expresó.

“Para aprobar cualquier presupuesto, el requisito mínimo indispensable es recabar las necesidades de los implicados, sus proyecciones de actividad y contar con el tiempo adecuado y necesario para revisarlo, analizarlo y debatirlo a fondo. No se trata de enviarlo en el último momento para presionar una aprobación a ciegas, aduciendo premuras y fechas que se vencen”, agregó.

Reto mencionó que el procedimiento reglamentario exige que, posterior a su aprobación, el presupuesto sea debidamente sustentado en el pleno de la Cámara de Diputados “con total transparencia y rendición de cuentas”.

“En este contexto, nos resulta preocupante que se emitan declaraciones y se fijen cifras de manera unilateral, ignorando por completo la posición institucional de la Cámara de Diputados”, subrayó.

“Si bien la prudencia financiera y el ahorro son importantes, estos jamás deben traducirse en asfixiar el funcionamiento ni limitar las funciones constitucionales de las cámaras del Congreso”, añadió.

Finalmente, el titular de la Cámara de Diputados exigió respeto para dicha instancia del Congreso, pues, desde su punto de vista, la responsabilidad financiera y la transparencia “se demuestra respetando el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales”.

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“La responsabilidad financiera y la transparencia empiezan por casa, lo cual se demuestra respetando el equilibrio de poderes y los procedimientos institucionales. ¡Exigimos respeto!”, sentenció.

Mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto(@OscarRetoOtero), respecto a las declaraciones públicas del presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Torres, sobre el proyecto de presupuesto del Congreso. https://t.co/LxzURsWCua — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 10, 2026

El caso

Como se recuerda, la Comisión Directiva del Congreso que iba a tratar la reducción del presupuesto de ese poder del Estado para el periodo 2027-2028 fue reprogramada para este martes 10 de noviembre a la 1:00 p.m. por falta de quórum, informó su presidente, Miguel Torres.

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En conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo, detalló que la agenda de esa reunión era la posible reducción en más de S/400 millones del presupuesto asignado para ese poder del Estado.

Explicó que el diputado José Yataco Torrealva (Partido Obras) presentó una licencia médica tras sufrir una fractura en el hombro. A ello se sumó la ausencia de los demás integrantes de la Mesa Directiva de la cámara baja.