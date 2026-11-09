El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, respondió al titular del Senado, Miguel Torres, por el tema del presupuesto del Congreso. (Foto: Captura Congreso TV)
El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, respondió al titular del Senado, Miguel Torres, por el tema del presupuesto del Congreso. (Foto: Captura Congreso TV)
Por Redacción EC

En respuesta al titular del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), afirmó que dicha instancia no fue consultada ni participó en la elaboración del presupuesto de ese poder del Estado para el periodo 2027-2028.

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