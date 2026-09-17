El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, brindó un discurso por el 204 aniversario del Parlamento Nacional. (Foto: Congreso)
El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, brindó un discurso por el 204 aniversario del Parlamento Nacional. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), afirmó que el Senado deberá cuidar de no “desnaturalizar o reemplazar” la actividad de iniciativa legislativa que le asigna la Constitución.

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