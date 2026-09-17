El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), afirmó que el Senado deberá cuidar de no “desnaturalizar o reemplazar” la actividad de iniciativa legislativa que le asigna la Constitución.

Durante su discurso por el 204 aniversario del Parlamento, remarcó que senadores y diputados deben reconocer y respetar las autonomías de sus respectivas cámaras, así como “asumir con respeto” las respectivas funcionalidades asignadas.

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Asimismo, advirtió que cualquier acción que involucre un desconocimiento de estos límites establecidos por la Constitución Política, sería una “grave vulneración” a la institucionalidad y al Congreso bicameral.

“La Cámara de Diputados ejerce la iniciativa legislativa y la Cámara de Senadores revisa dichas iniciativas como un mecanismo de control y reflexión normativa, pero deberá cuidar de no desnaturalizar o reemplazar la actividad de creación legislativa”, expresó.

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“Cualquier acción que implique un desconocimiento de estos límites constitucionales sería una grave vulneración a la institucionalidad y a este Congreso bicameral que renace en sus labores”, agregó.

Reto Otero se mostró seguro que trabajarán para que ambas cámaras se relacionen cumpliendo sus roles bajo el estricto respeto al marco constitucional, permitiendo que el equilibrio de poderes sea una garantía para la gobernabilidad.

“El Congreso de la República es un escenario donde las visiones contrapuestas tienen que encontrar puntos de consenso. La ciudadanía nos reclama seguridad, salud y educación principalmente. Es nuestra obligación atender los justos reclamos de ellos”, subrayó.

“Honremos la memoria de quienes construyeron con grandeza el prestigio del Congreso y evitemos los errores del pasado que la alejaron de la confianza popular. La historia nos juzgará por estar a la altura de los requerimientos del ahora presente”, sentenció.