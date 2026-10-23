El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), envió un oficio al titular del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) para pedirle medidas correctivas en el texto de la ley promulgada sobre facultades legislativas. Formalmente, expresa su preocupación porque se omitió a los diputados en la autógrafa publicada este jueves.

El diputado empieza manifestando su preocupación por las formalidades aplicadas en este procedimiento. “Llama la atención que en la referida autógrafa se haya consignado al Senado de la Republica y solo la post firma del Presidente y Primer Vicepresidente del Senado y no al Congreso de la Republica y la post firma del suscrito como titular de la Cámara de Diputados y de la Primera Vicepresidenta de esta Cámara”, advirtió Reto.

El diputado destaca que el Congreso no solo está conformado por el Senado sino también por los diputados tal como lo dice la Constitución. Por esto, cuestionó que no se incluya a la cámara baja para expresar la voluntad de este poder del Estado.

El legislador advierte que lo ocurrido con la autógrafa de ley 23743 ″no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso de la Republica ni al marco constitucional". Por esto, exhorta a Miguel torres a que “adopte las medidas correctivas pertinentes”.

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Reto también recuerda que en congresos bicamerales anteriores, la práctica indica que las autógrafas de ley llevan las firmas de los presidentes y vicepresidentes de las dos cámaras. Asimismo, que al estar en el primer año de este nuevo Parlamento bicameral, es importante sujetarse a la Constitución.

Finalmente, resalta que el próximo año la Presidencia del Congreso será asumida por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En ese momento, mencionó que la presidencia se limitará a elevar las autógrafas para su publicación con las firmas de los titulares de las dos cámaras “conforme al mandato constitucional”.

Promulgación de ley sobre facultades legislativas

En el boletín extraordinario de normas legales de El Peruano este jueves 22 de octubre, el Gobierno de Keiko Fujimori promulgó la autógrafa de ley que le otorga 27 puntos para que pueda tener facultades legislativas. Esto fue aprobado por el pleno del Senado luego de que se ampliara el texto original que envió la Cámara de Diputados.

Ley promulgada por el Gobierno sobre facultades legislativas.

Ley promulgada por el Gobierno sobre facultades legislativas.

En el documento, se consigna que “El Senado de la República ha dado la Ley”, y al final se incluyen solo las firmas del presidente y vicepresidente del Senado, Miguel Torres y Alejandro Muñante.