Oscar Reto pide a Miguel Torres que corrija la omisión de diputados en ley de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. (Foto: Congreso)
Oscar Reto pide a Miguel Torres que corrija la omisión de diputados en ley de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto (Partido del Buen Gobierno), envió un oficio al titular del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular) para pedirle medidas correctivas en el texto de la ley promulgada sobre facultades legislativas. Formalmente, expresa su preocupación porque se omitió a los diputados en la autógrafa publicada este jueves.

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