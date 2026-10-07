El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, pidió al Senado respetar la propuesta de delegación de facultades legislativas aprobada por la cámara baja y advirtió que su función revisora no le otorga la potestad de “desnaturalizar lo acordado”.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Reto señaló que el Senado puede rechazar, aprobar o modificar la propuesta remitida por los diputados, pero sostuvo que existen límites que deben ser respetados en el marco de la bicameralidad.

“ El Senado obviamente puede rechazar, aprobar o modificar lo que enviamos desde Diputados, pero esta función no le da derecho a incluir materias ajenas a la revisión ni a desnaturalizar la esencia de lo que ya hemos aprobado ”, afirmó.

Mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero (@OscarRetoOtero). https://t.co/syrXHZaln4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 8, 2026

El titular de la Cámara de Diputados agregó que los parlamentarios esperan del Senado “un gesto” que permita establecer una relación de respeto entre ambas cámaras. “Que demuestre con hechos que su rol revisor no será usado como instrumento para avasallar a esta Cámara, ampliando o desnaturalizando la propuesta normativa de delegación de facultades a temas no contemplados en esta”, señaló.

Reto sostuvo que el actual proceso de delegación de facultades también está definiendo las reglas de funcionamiento del nuevo Congreso bicameral. En ese sentido, consideró que ambas cámaras deben respetar sus respectivas competencias.

“Un Congreso bicameral significa que existen dos cámaras que deben respetarse mutuamente. El Senado tiene ahora la responsabilidad y debiera ser capaz de fijar sus propios límites para devolverle la confianza a este Congreso que recién nace. No estamos en el Congreso anterior”, afirmó.

El presidente de Diputados también hizo referencia al extenso debate que se desarrolló en la víspera, que se prolongó por más de 10 horas, y destacó que finalmente las bancadas pudieron alcanzar acuerdos pese a sus diferencias políticas.

Reto consideró que el nuevo Congreso debe superar las prácticas de confrontación y apostar por el diálogo. “El Perú eligió nuevas fuerzas políticas porque está cansado de polarizaciones. Nos eligió porque quiere que sus autoridades debatan, dialoguen y lleguen a acuerdos respetando la Constitución y las reglas entre todos”, sostuvo.

Finalmente, pidió a los senadores, especialmente a los integrantes del partido de gobierno y sus aliados, garantizar el equilibrio entre ambas cámaras.

“Como nos comportemos hoy definirá la forma de trabajar entre ambas durante los próximos cinco años de gestión. Como Diputados hemos dado el primer paso. Ahora le toca a la Cámara de Senadores hacerlo”, concluyó.