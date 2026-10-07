Oscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados.
Oscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados.
Por Redacción EC

El presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, pidió al Senado respetar la propuesta de delegación de facultades legislativas aprobada por la cámara baja y advirtió que su función revisora no le otorga la potestad de “desnaturalizar lo acordado”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: