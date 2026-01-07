Alexander Villarroel Zurita
Otra vez Kira Alcarraz: congresista es denunciada por agresión y enfrentará un nuevo caso en Ética
Alrededor de las 3:27 p.m. del último lunes, en el distrito de San Juan de Miraflores, se desencadenó un nuevo escándalo en torno a la congresista Kira Alcarraz (no agrupada). El episodio, ocurrido durante un operativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, derivó en una denuncia policial en su contra por presunta agresión y dará lugar a un nuevo proceso ante la Comisión de Ética del Congreso.

