El texto- que fue puesto a debate a inicios de enero en una sesión extraordinaria- establece “la rehabilitación automática”, es decir que aquellos sentenciados que cumplan su condena quedarán habilitados para postular a cargos de elección popular, sin la necesidad de pagar la totalidad de su reparación civil al Estado, a los afectados o deudos de los delitos que cometieron.

La fórmula legal, expuesta por Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia y DD.HH., también pretende que “la inhabilitación principal y accesoria” solo se aplica a partir de una condena firme. Y que esta sanción no puede exceder del tiempo de la sentencia.

Y, además, obliga a los jueces a dictar sentencia suspendida en contra de funcionarios que cometieron actos de corrupción, como colusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, entre otros, cuando la pena sea igual o menor a cinco años. Por ejemplo, si la norma hubiera estado vigente en octubre del 2023, el Poder Judicial no hubiera podido dictar prisión efectiva contra Cerrón Rojas por el caso del aeródromo Wanka.

Sin respaldo y cuarto intermedio

Durante la sesión del 8 enero, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) advirtió que el predictamen de la Comisión de Justicia tiene el nombre de “Antauro Humala”, porque al incorporar “la rehabilitación automática” deja el camino libre para que el etnocacerista pueda postular al Senado o a la cámara de diputados. Esto a pesar de no haber pagado la reparación civil a los deudos de los cuatro policías que fueron asesinados en el ‘andahuaylazo’.

Muñante remarcó que la valla del pago de la reparación para que un condenado sea totalmente rehabilitado, tras cumplir su pena, es un derecho que tienen las víctimas y que el perulibrismo se lo pretende quitar.

“Esto nos pone una vez más en el ojo de la tormenta, estamos legislando por intereses particulares, acá no hay nada [que debatir], hay que archivar, exhorto a que se vote en contra”, manifestó.

Una postura similar tuvo Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, al criticar que se intente “obligar” a los jueces a fallar de determinada manera.

Echaíz, exfiscal de la Nación, criticó que la Comisión de Justicia, bajo la conducción del perulibrismo, haya trabajado otro dictamen “con ligereza”.

Cuestionó, además, que Mita los haya convocado de manera extraordinaria para abordar un dictamen que no tiene la opinión técnica a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “que es el que dirige la política criminal del Estado”.

“¿Qué es lo extraordinario de estos temas? Esta es una agenda ordinaria [...] Yo me siento culpable por, a veces, callarme, he decidido que ya no más. Yo pediría que la comisión trabaje con mesas de trabajo serias”, expresó.

El predictamen que busca establecer la rehabilitación automática tiene su origen en cuatro proyectos de ley: dos de Waldemar Cerrón, uno de Perú Libre, y otro de Guido Bellido, de Podemos Perú.

El Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicaron que los proyectos 7964/2023-CR y 8393/2023-CR, de autoría de Cerrón, no son viables. La fiscalía, por ejemplo, indicó que la primera iniciativa “contraviene la política criminal del Estado en la lucha efectiva contra la corrupción y el crimen organizado”. A pesar de ello, Mita insistió con su debate.

A su turno, la parlamentaria Tania Ramírez (Fuerza Popular) dijo que “nosotros no estamos para premiar a quienes están sentenciados”. “Eso es darles la espalda a los buenos ciudadanos”, finalizó.





Ante la falta de respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular y otras bancadas, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), planteó que el predictamen entre a cuarto intermedio. Si ese día se votaba, lo más probable es que hubiera ido al archivo.

“Hay observaciones y argumentos incorrectos y otros que tendríamos que analizar, estas modificaciones se orientan a proteger a aquellas personas que sufren persecución política, que son los funcionarios, ningún empresario tiene estos temas. El día que se presentan las elecciones, ahí es donde salen [a relucir] estos temas. Pido un cuarto intermedio para que se pueda debatir con mayor calma”, expresó el hermano de Vladimir Cerrón.

Mita, tras decir que el predictamen no busca proteger los intereses de determinadas personas, se acogió al pedido de Cerrón.

El perulibrismo “es el sicario”

El ex viceministro de Justicia Gilmar Andía explicó que si el Congreso llega a aprobar el predictamen que impulsa Perú Libre, el principal beneficiado sería Antauro Humala, al quedar rehabilitado para postular a un cargo de elección popular en el 2026. Agregó que el beneficio también se podría extender a cualquier exfuncionario público que haya cumplido su condena.

“En realidad, ellos no han pensado en Humala, ellos han pensado en Cerrón y en todos sus socios que estén en la posibilidad de ser condenados, este es un proyecto que busca protección e impunidad”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, sostuvo que Perú Libre “es el sicario, el que apreta el gatillo”, pero los beneficios de todas las leyes polémicas que ha impulsado el partido del lápiz, como la eliminación de la detención preliminar o el relajamiento a la norma de crimen organizado, ha terminado beneficiando a todos sus aliados en el Congreso y fuera de este.

Andía alertó que el predictamen obliga a los jueces a dictar cárcel suspendida para los funcionarios públicos condenados a cinco años o menos por delitos de corrupción. Pero también para los sentenciados por agresiones leves en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. “Esta norma dice que el magistrado debe suspender, es decir, es una norma imperativa”, complementó.

A su turno, el abogado penalista Andy Carrión refirió que la fórmula de Mita tiene como objetivo “elevar la valla para las inhabilitaciones”, pero remarcó que sería contradictoria con los artículos 34 A y 39 A de la Constitución, que establecen que están impedidos de postular a cargos de elección popular los condenados en primera instancia por delitos dolosos.

El predictamen propone que la inhabilitación rija a partir de una sentencia firme. Es decir, en doble instancia.

Además, refirió que si Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín vuelve a condenar a Vladimir Cerrón a tres años y medio de prisión por el caso del aeródromo Wanka, esta pena no podría ser efectiva, si el predictamen es aprobado y promulgada la norma.

En diciembre, el Tribunal Constitucional anuló dicha sentencia al secretario general de Perú Libre y ordenó a la referida sala que se vuelva a pronunciar, a fin de que precise qué tipo de delito se le imputó y si ese había o no prescrito.

También indicó que el texto, como está escrito, favorece a Antauro Humala, quien aún no ha cumplido con el pago de la reparación civil a favor de los deudos de los policías asesinados en la toma de la comisaría de Andahuaylas, en enero del 2005.

“Si se aprueba esta norma, se le considerará rehabilitado y, por supuesto, que podrá postular. Estas normas son de ejecución inmediata”, dijo a El Comercio.

Además… Dos proyectos que se complementan El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) alertó que el predictamen promovido por Perú Libre sumado al proyecto de ley de Podemos Perú, que habilita que un invitado pueda ser candidato a la Presidencia, le abre el paso a Antauro Humala, cuyo partido político fue declarado ilegal por la Corte Suprema en dos instancias.

“La iniciativa de Perú Libre parece concatenarse con la de Podemos Perú, es un ladrillo tras otro, el primero rehabilita a Antauro Humala y lo exime de pagar la reparación civil que adeuda y el otro abre la posibilidad de un invitado pueda postular a la Presidencia, es una seguidilla”, expresó en diálogo con este Diario.

Muñante contó que en enero último no fue la primera vez que Mita intentó que se apruebe el referido predictamen, sino que ya lo había hecho en la anterior legislatura, que concluyó a mediados de diciembre.

“El señor Mita en lugar de poner al voto [el predictamen] y que se defina su suerte, volvió a pasarlo a cuarto intermedio. ¿Por qué hace eso? Seguro está esperando alguna sesión, aprovechar un descuido y meter el proyecto y aprobarlo con los votos de Perú Libre y de otras bancadas de la izquierda”, subrayó.

El parlamentario adelantó que, una vez que inicie la nueva legislatura en marzo, su bancada evaluará si presenta otra moción de censura en contra de Mita.

“El vocero de la bancada de Fuerza Popular había anunciado la presentación de una moción de censura contra Mita, pero hasta ahora no se tramita. Pareciera que la permanencia de Perú Libre al frente de la Comisión de Justicia no solo beneficia a la izquierda, sino a otras fuerzas políticas”, dijo.

Muñante afirmó que después de que Mita haya avalado la eliminación de la detención preliminar, gracias a un contrabando de Perú Libre en una norma que impedía la aprehensión de policías, no debe permanecer como presidente de la comisión.