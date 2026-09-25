Paola Martínez considera “inoportuna” moción de censura contra ministro del Interior César Astudillo. (Foto: Captura de YT / TQH)
Paola Martínez considera “inoportuna” moción de censura contra ministro del Interior César Astudillo. (Foto: Captura de YT / TQH)
Por Redacción EC

La diputada de Renovación Popular Paola Martínez calificó de “inoportuna” la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, durante un diálogo con Tenemos que Hablar (TQH). La parlamentaria sostuvo que el titular del sector debería continuar con los planes que ha establecido junto con la Policía Nacional.

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