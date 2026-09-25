La diputada de Renovación Popular Paola Martínez calificó de “inoportuna” la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, durante un diálogo con Tenemos que Hablar (TQH). La parlamentaria sostuvo que el titular del sector debería continuar con los planes que ha establecido junto con la Policía Nacional.

“Yo creo que es inoportuna. No lo estamos dejando trabajar al actual ministro, al señor César Astudillo” , declaró Martínez en TQH. Según agregó, la presentación de la moción estaría relacionada con otros temas y cuestionó las posiciones de algunos integrantes de las bancadas que impulsan la iniciativa.

La diputada también señaló que un cambio en el Ministerio del Interior y en los comandos de la Policía Nacional podría generar dificultades para continuar con los planes establecidos. “El cambio ministerial, el cambio de los comandos dentro de la Policía Nacional del Perú va a traer bastante dificultad para poder continuar los planes que se han establecido y que el ministro ha sustentado” , afirmó.

Martínez indicó que Astudillo expuso dichos planes durante una sesión reservada del Congreso. “En la sesión que pasó a reservada se informó acerca de los planes que va a ejecutar prontamente el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú” , sostuvo.

Al ser consultada en TQH sobre si la moción de censura podía responder a un eventual revanchismo por los resultados electorales en los que perdió Roberto Sánchez, Martínez respondió: “Por un lado sí, pero por otro lado está motivado por el odio. No estamos pensando en el país” .

La parlamentaria añadió que, en su opinión, la moción estaría relacionada con lo que representa el actual ministro. “Es un tema de qué es lo que representa el ministro, justamente la lucha contra la criminalidad, el caos y el terrorismo” , manifestó.

Respecto a la participación de las bancadas de Obras y del Partido del Buen Gobierno en la moción, Martínez consideró que sus integrantes podrían haberse sentido presionados por Juntos por el Perú. “Yo creo que las cabezas de Obras se sienten presionadas por Juntos por el Perú” , declaró.

Asimismo, destacó la posición de Ahora Nación frente a la moción. “ Saludo a la posición de Ahora Nación , ellos son una oposición que no está siendo negacionista ni está obstruyendo la continuidad de una gestión importante”, afirmó durante la entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: Cuando las malas decisiones terminan en tragedia

Martínez también cuestionó la presencia de algunos integrantes de Juntos por el Perú en la sesión reservada. “Varios de ellos no estuvieron presentes” , señaló. Según la diputada, los parlamentarios que interpelaron al ministro debían encontrarse presentes durante la sustentación realizada por Astudillo.

Finalmente, Martínez afirmó que Renovación Popular ha solicitado información sobre una presunta vinculación de algunos diputados de Juntos por el Perú con personas relacionadas con Movadef. “Ya hemos cursado los oficios respectivos en nuestra actividad de fiscalización, estamos esperando la respuesta correspondiente”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO