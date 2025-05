El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), negó que vaya a participar en la comitiva de Dina Boluarte en el viaje a la Ciudad del Vaticano para participar en la misa de inicio del Pontificado del Papa León XIV.

“Estamos precisando que nosotros no iríamos en esa delegación. Creemos que las circunstancias políticas actuales exigen que el presidente del Congreso permanezca aquí cumpliendo sus labores parlamentarias y de representación política. Creemos que con la presencia de la presidenta que personifica a la Nación es suficiente”, comentó este jueves ante la prensa.

El miércoles 14 de mayo, el pleno del Parlamento aprobó por mayoría el permiso para que Boluarte pueda salir del país entre los días 16 y 19 de mayo hacia la Ciudad del Vaticano para participar en la Misa Solemne de inicio del Pontificado de León XIV, quien adquirió la nacionalidad peruana para ser obispo de Chiclayo en el 2015.

Salhuana precisó que no se ha evaluado la posibilidad que algún otro legislador viaje con la presidenta al Vaticano. “No está considerado. No, no lo han solicitado”, respondió cuando se le preguntó al respecto.

Con la aprobación del viaje de la presidenta de la república a la Santa Sede, aguardamos con fe que su encuentro con el papa León XIV sea fructífero y que pronto recibamos al sumo pontífice en nuestra tierra, que también es la suya.



Como presidente del Congreso, me mantendré en… pic.twitter.com/Lk7OEPJUEu — Eduardo Salhuana Cavides (@salhuanacavides) May 15, 2025

El titular del Poder Legislativo exhortó a Dina Boluarte que, en esta “visita importante”, pueda extender su invitación al Papa para que visite el Perú.

“Aguardamos que la visita de la presidenta sea fructífera y esperamos que invite al Papa León XIV a visitar en los próximos meses a nuestro país”, resaltó.