La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado, advirtiendo que estos trabajadores podrían tener acceso a información relevante a la seguridad nacional.
La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado, advirtiendo que estos trabajadores podrían tener acceso a información relevante a la seguridad nacional.
/ DAVID VEXELMAN
Por Redacción EC

Un grupo de parlamentarios de Renovación Popular acudió a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) para solicitar información sobre los 10 trabajadores del Congreso que habrían firmado el padrón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), utilizado en su intento de inscripción como organización política.

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