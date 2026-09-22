Un grupo de parlamentarios de Renovación Popular acudió a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) para solicitar información sobre los 10 trabajadores del Congreso que habrían firmado el padrón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), utilizado en su intento de inscripción como organización política.

Hasta la sede policial llegaron la diputada Roxana Rocha, el diputado Gustavo Bravo y el senador José Baella, quienes buscaron conocer la situación de las personas señaladas y sus posibles vínculos con organizaciones vinculadas al terrorismo.

Baella señaló que el diputado Javier Cipriani ya había remitido un documento al director contra el terrorismo para solicitar información detallada sobre la situación de estos trabajadores.

“ Hay que ir un paso adelante. El diputado Cipriani ha enviado un documento dirigido al director contra el terrorismo para que le informe con detalle cuál es la situación de estas personas y cuál es su participación o vínculo con Sendero Luminoso y Movadef ”, declaró.

#EnVivo



Bancada de Renovación Popular acude a la Dircote, para solicitar información sobre trabajadores del Congreso vinculados al MOVADEF



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/VvE8IKdtTQ — Canal N (@canalN_) September 22, 2026

El senador sostuvo que, a partir de la información que proporcione la Dircote, corresponderá determinar si existen responsabilidades.

“Creo que primero se debe abrir la investigación. En base a eso se determinarán responsabilidades a los trabajadores o a los diputados”, afirmó.

Por su parte, Rocha señaló que Renovación Popular rechaza cualquier intento de infiltración de personas vinculadas al terrorismo en instituciones públicas.

Bancada de Renovación Popular,emite pronunciamiento sobre contratación de personas en Congreso,vinculados a la organización terrorista sendero luminoso=movadef. Estos tendrán acceso a información relevante a la seguridad y seguridad nacional. Es necesario adoptar medidas urgentes pic.twitter.com/2yorNAhExH — José Baella (@JoseBaellaMalca) September 22, 2026

“Producto de esta reunión estamos claros: nunca más terrorismo. Queremos que no se infiltre en nuestras instituciones públicas, en el Congreso, ni ministerios ni universidades”, manifestó.

Además, la bancada de Renovación Popular emitió un comunicado público, advirtiendo que estos trabajadores podrían tener acceso a información relevante a la seguridad y seguridad nacional.

Por ello insistieron en que es necesario adoptar medidas urgentes por parte de la Mesa Directiva del Congreso y revise los expedientes y antecedentes del personal señalado.

Asimismo, pidieron que se fortalezcan los mecanismos de verificación para la contratación de los trabajadores “a fin de impedir el ingreso de personas que promuevan o reivindiquen a organizaciones terroristas”.