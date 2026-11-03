Comunicado de Obras lleva la firma de su fundador Ricardo Belmont y de su secretario general, Daniel Barragán. (Foto: GEC)
Comunicado de Obras lleva la firma de su fundador Ricardo Belmont y de su secretario general, Daniel Barragán. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Ricardo Belmont, presidente del Partido Cívico Obras, anunció el inicio de un “proceso de reorganización y reestructuración” partidaria a nivel nacional. Según un comunicado, esto se da como parte del “fortalecimiento institucional” y luego de un “análisis de su estructura interna”.

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