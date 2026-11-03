Ricardo Belmont, presidente del Partido Cívico Obras, anunció el inicio de un “proceso de reorganización y reestructuración” partidaria a nivel nacional. Según un comunicado, esto se da como parte del “fortalecimiento institucional” y luego de un “análisis de su estructura interna”.

“Hacemos un llamado a toda nuestra militancia a trabajar con unidad, compromiso y fe en este nuevo paso que damos juntos”, señala el comunicado suscrito además por Daniel Barragán, secretario general nacional.

Este anuncio se da semanas después de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Belmont postuló a la Alcaldía de Lima, donde apenas obtuvo el 1,598% de respaldo del electorado con 89,724 votos válidos.

En las elecciones generales, Belmont postuló sin éxito a la Presidencia de la República, pero sí logró ser uno de los seis partidos que lograron representación en el Congreso bicameral. Obras tiene 14 escaños en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado.

El diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada en la Cámara Baja, aseguró a El Comercio que la restructuración de la agrupación se realizará “en todos los cargos”. Sostuvo que algunos dirigentes serán ratificados, mientras que otros no.

“Por ejemplo el secretario general ya es senador y tiene otras funciones y no cuenta con tiempo para ver temas partidarios. Hay varios miembros del Comité Ejecutivo que están poniendo su cargo a disposición toda vez que han cumplido su tiempo desde la fundación del partido, de acuerdo con el reglamento, tienen que haber estos cambios”, agregó.

Consultado por si cesarán a Daniel Barragán de la Secretaría General del Partido, respondió que “quizá eso está en conversación con la alta dirección y es una de las posibilidades”.

En un comunicado, el partido político adelantó que durante las próximas semanas implementará un nuevo esquema orgánico.

Asimismo, indicó que informará oportunamente el cronograma, los lineamientos y el procedimiento para el reconocimiento y la conformación de nuevos comités provinciales y distritales.

Comunicado del Partido Cívico Obras

“ En el marco del fortalecimiento institucional de nuestro partido y tras un análisis de nuestra estructura organizativa, ha decidido declarar el proceso de reorganización y reestructuración de la organización partidaria a nivel nacional ”, señala el pronunciamiento.

Obras también precisó que todas las directivas y representaciones que actualmente se encuentren en proceso de actualización quedarán sujetas a las disposiciones de esta reorganización, de acuerdo con lo establecido en su estatuto partidario.

Finalmente, la dirigencia hizo un llamado a sus militantes a respaldar esta nueva etapa y trabajar de manera conjunta.