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Resumen

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El Partido del Buen Gobierno, que lidera Jorge Nieto Montesinos, tiene todos los reflectores encima, no solo por los resultados electorales obtenidos el 12 de abril sino por la expectativa de su bancada en el Congreso bicameral y lo que representa sus votos para inclinar la balanza en la correlación de fuerzas. Este grupo estará conformado por 25 parlamentarios -siete senadores y 18 diputados- que muestran un alto nivel de perfiles tecnocráticos, pero una casi nula experiencia partidaria y parlamentaria.

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