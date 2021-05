Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Justicia del Congreso acordó ayer solicitar al Consejo Directivo que incluya en la agenda del pleno el pedido de la congresista Martha Chávez para crear una comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz que el Ministerio Público firmó con Odebrecht.

La decisión de insistir con el pedido ante el Consejo Directivo recibió el respaldo con nueve votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

Votaron a favor Martha Chávez, Carlos Mesía (Fuerza Popular), Omar Chehade (APP), Teresa Cabrera Vega (Podemos), Guillermo Aliaga (Somos Perú), Nelly Huamaní (Frepap), Perci Rivas Ocejo (APP), Walter Ascona Calderón (APP) y Lesly Lazo (AP), presidenta de la comisión.

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, mostró su preocupación por la iniciativa que busca investigar el convenio, y aseguró que perjudicaría los procesos de colaboración en marcha y desincentivaría a aquellas empresas e investigados que podría acogerse a este proceso.

Bancadas van definiendo postura

El congresista Daniel Olivares, vocero del Partido Morado, alertó del riesgo que supondría crear una comisión investigadora para el acuerdo con Odebrecht.

“Es claro que este acuerdo ha permitido que se puedan encontrar varias personas culpables y sospechosas y que no hay que poner en riesgo las investigaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso”, dijo.

Su colega de bancada Gino Costa fue más enfático y afirmó que “no hay ningún motivo para investigar ese tema”.

“Es un asunto que está en el ámbito del Poder Judicial y está siendo alentado por Martha Chávez y quienes quieren tumbarse el acuerdo con el propósito de acabar con las investigaciones por el caso Lava Jato, no compartimos la preocupación ni la motivación de abrir esa investigación”, apuntó.

César Combina, vocero de Alianza Para el Progreso (APP), señaló que la moción tendrá que ser evaluada al interior de la bancada, pero considera que no se debería “intervenir en la situación judicial ni en lo que ya ha trabajado la Fiscalía en el caso Lava Jato”.

“La Fiscalía tiene que seguir trabajando de forma autónoma y nosotros meternos lo menos posible, la inferencia del Congreso, para crearse esta comisión, o solicitud de moción, de ser aprobada tendría que justificarse claramente por qué tendríamos que ingresar a la esfera judicial. La separación de poderes es importante y nosotros desde Alianza Para el Progreso, si es que está moción realmente se presenta y pasa a Junta de Portavoces, vamos a tener que ver el por qué y justificarse”, sostuvo.

El parlamentario sugirió la reactivación de una comisión vinculada al caso Lava Jato.

“Hemos tenido una comisión Lava Jato, en todo caso, la moción podría, desde mi punto de vista, proponer una reactivación de una comisión, o a raíz de los informes producidos por la antigua comisión Lava Jato generar un espacio de clausura de estos informes porque realmente la comisión no terminó con una posición contundente”, dijo.

En tanto, desde Acción Popular, el vocero Franco Salinas se mostró de acuerdo con la creación de una comisión investigadora para el acuerdo.

“Ahora, si es confidencial o no es confidencial el convenio, obviamente lo es, sin que se vulneren derechos, habría que revisar hasta que límite, hasta donde puede ir uno a investigar, pero deja mucho que desear que hasta el momento ningún funcionario de Odebrecht o grandes empresarios estén presos”, declaró.

Salinas agregó que, aunque no se ha discutido aún en la bancada, “también estaría por respaldar la moción”.

“Soy abogado, entonces, digamos que jurídicamente esto debería ser público porque ya ha pasado mucho tiempo y no se ha avanzado realmente con esta investigación que tiene tanto tiempo”, indicó.

Su colega de bancada Ricardo Burga también se mostró a favor de la moción. “Es necesario e importante que esto se respalde y se apoye. Hay que transparentar todos los gastos que se han mantenido ocultos durante muchos años y ya ha llegado el momento en que se tiene que transparentar esto y que salga a la luz todo lo que se ha negociado con la Fiscalía, con el Gobierno, para que el pueblo sepa que cosa se hizo y que no”, manifestó.

Otro grupo parlamentario a favor es Nueva Constitución. La congresista María Bartolo indicó que “si se trata de una investigación es necesario. No me podría oponer a una moción que se encargue de recopilar e investigar cómo se han suscitado esos actos. No podría oponerme, yo estoy de acuerdo”.

El congresista Diethell Columbus señaló que el tema aún no ha sido discutido en la bancada de Fuerza Popular, pero “sería muy cuidadoso con la temática que ha propuesto Martha (Chávez)”. Carlos Mesía, miembro de dicho grupo parlamentario, votó a favor del pedido para que creación de la comisión se agende en el Pleno.

