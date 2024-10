¿Quién es Pasión Dávila?

Pasión Dávila (56) es licenciado en educación primaria y llegó al Congreso gracias a que obtuvo 3.915 votos en la región Pasco, inicialmente como integrante de la bancada de Perú Libre.

Luego, en mayo del 2022, abandonó la agrupación del lápiz para formar con otros parlamentarios el Bloque Magisterial, grupo afín a la gestión del expresidente Pedro Castillo. En julio de este año, salió de esta agrupación y migró a la Bancada Socialista junto con Silvana Robles, Jaime Quito, Alex Flores, Alfredo Pariona y Wilson Quispe. Todos ellos llegaron al Parlamento con Perú Libre.

Dávila ha sido protagonista de varias polémicas en su gestión parlamentaria. Una de ellas, derivó en una suspensión por 120 días por haberle propinado un golpe a su colega Juan Burgos (Podemos Perú) en diciembre del 2022.

Días después del golpe de Estado de Pedro Castillo, cuando el pleno tenía previsto debatir el documento enviado por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre el inicio de diligencias contra el exjefe de Estado por los hechos del 7 de diciembre del 2022, el congresista Dávila agredió al legislador Juan Burgos por la espalda.

#AHORA El momento de la agresión de Pasión Davila del @BloMagisterial a Juan Burgos. @Politica_ECpe pic.twitter.com/7RaOL2WDh5 — René Zubieta Pacco (@renezp) December 11, 2022

Tras ello, Dávila fue suspendido por 120 días por recomendación de la Mesa Directiva. “Expreso mis disculpas públicas a la representación nacional, al pueblo peruano y al colega Juan Burgos. Asumo mi responsabilidad y aceptaré la sanción que se me imponga luego de un debido proceso”, dijo Dávila ante el pleno del Congreso el día que se debatió su sanción.

Dávila retornó al hemiciclo el 11 de mayo del 2023.

El hoy congresista de la Bancada Socialista ha sido además uno de los principales defensores del expresidente Castillo.

Tras el golpe de Estado, visitó al exjefe de Estado internado en el penal de Barbadillo, y fue también parte de una comitiva internacional que no solo buscaba su liberación, sino que difundía falsas narrativas en eventos que se realizaban en el extranjero.

Dávila dijo a la prensa que siempre estaría al lado del vacado expresidente y que no se le permitió gobernar. También consideró que lo hecho por el expresidente ese 7 de diciembre del 2022 fue solo haber pronunciado un discurso.

“Ha hecho un discurso disolviendo supuestamente el Congreso. Hubiese acreditado cuando hay un documento por escrito, una resolución, un decreto supremo, pero no hay esos documentos. Ahora lo han detenido. La población lo que está pidiendo es su libertad”, declaró el 9 de diciembre a RPP Noticias.

El 23 de enero del 2023, durante el lanzamiento de la Celac Social en Buenos Aires (Argentina), donde se encontraba presente el expresidente boliviano Evo Morales, Dávila dio declaraciones falsas.

Pasión Dávila y abogado de Pedro Castillo en actividad convocada por Evo Morales en Argentia (Captura TV)

“El 7 de diciembre del 2022 lograron, en componenda con el Poder Judicial, los congresistas de la República, las Fuerzas Armadas, derrocarle a nuestro hermano Pedro Castillo, haciendo que dejara el cargo. Desde ese instante, el Congreso sin tener los votos necesarios que dice la Constitución, lo vacaron y hoy se encuentra en la cárcel de forma ilegal, como preso político”, afirmó Dávila en Argentina.

Dávila utilizó también este espacio para pedir la liberación del expresidente Pedro Castillo y el cierre del Congreso. El congresista del Bloque Magisterial se presentó en este evento como presidente del movimiento “Libertad de Pedro Castillo Terrones”.

En febrero, Dávila fue captado acompañando a la exprimera dama Lilia Paredes en la Ciudad de México, donde se encuentra asilada junto a su familia. Estaban a punto de reunirse con el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pese a que seguía suspendido por el Congreso.

Otras polémicas

En setiembre del 2021, durante el gobierno de Castillo, Dávila aseguró de César Tito Rojas, uno de los fundadores del Movadef, tiene “derecho a ingresar a cualquier despacho” de las instituciones públicas, pues no tiene ninguna condena en su contra y no está impedido legalmente.

Un año después, en octubre del 2022, el congresista del Bloque Magisterial justificó las agresiones que recibía la prensa por parte de algunos grupos de ciudadanos. Según Dávila, esta actitud violenta se debía a que estaban “indignados”. Además, rechazó que el expresidente Castillo haya azuzado a la población con este fin.

Dávila fue vinculado también al Caso ‘Los Niños’. En USBs entregados en enero del 2022 a Eder Vitón Burga, exasesor presidencial, Dávila y otros dos congresistas consignaron los nombres de 59 personas recomendadas por ellos para asumir cargos públicos. En el caso de Dávila, uno de sus allegados fue nombrado prefecto regional de Pasco en abril del 2022.

Pese a su polémico historial, en agosto del 2023, el parlamentario fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para el período anual de sesiones 2023 – 2024. En ese entonces integraba el Bloque Magisterial.

En mayo de este año, “Panorama” denunció a Dávila y otros dos parlamentarios por haber realizado actividades para impulsar la inscripción de nuevos partidos políticos durante viajes financiados con dinero público por el Congreso. A raíz de ello, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena, que disponga el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de peculado de uso.

Dos meses después, Dávila presentó su “renuncia irrevocable” al Bloque Magisterial y procedió a conformar una nueva agrupación con otros legisladores, denominada Bancada Socialista. Su salida ocurrió días antes de la elección de la nueva Mesa Directiva para el período 2024-2025 y la distribución de las comisiones.

Denuncia por 'mochasueldo'

De acuerdo con “Panorama”, el parlamentario pidió a su ex asesor Víctor Carlos su apoyo económico alegando que tenía que donar bandas, buzos y regalos en diversos centros educativos.

“De repente pide un apoyo mío al inicio, le dije que no. Me pide que le apoye con unos bonos o con algo que le pueda beneficiar a él porque tiene muchos gastos. Claro (me pedía parte de mi sueldo), era obviamente la bonificación mensual”, detalló Carlos.

El trabajador narró que se negó al pedido, pero que aceptó brindarle al congresista un “apoyo” para “aliviar” sus gastos durante las semanas de representación. “Las semanas de representación que hacíamos utilizábamos mi movilidad sin que gaste un sol en gasolina, alimentación y hospedaje. Yo siempre afrontaba eso para descargarle todo el peso”, precisó. .

Según su testimonio, era Diana Arancibia Cóndor, una trabajadora actual del despacho del congresista, quien recaudaba el dinero. “Panorama” reveló que la funcionaria ha tenido un ascenso en la oficina de Pasión Dávila, pues pasó de ganar S/ 1.732 como asistenta a S/7.106 como técnico en su despacho.

Consultado por “Panorama”, el legislador de la Bancada Socialista negó la acusación. “Ahorita estoy apurado. Es totalmente falso, nunca jamás en la vida. Nunca recuerdo que a nadie he cobrado, jamás en la vida”, subrayó.

Posteriormente, a través de su cuenta de X, Dávila continuó rechazando la denuncia y arremetió contra el reportero que elaboró el informe. “A la opinión pública, no dejarse sorprender por reportaje basado en argumentos imaginarios y falsos emitido por “Panorama” de Panamericana TV. Un reportaje nada objetivo y de paupérrima investigación periodística.5 años de estudios para hacer reportajes como ese Brian Matias”, escribió.

A la opinión pública,no dejarse sorprender por reportaje basado en argumentos imaginarios y falsos emitido por "Panorama" de @PanamericanaTV.Un reportaje nada objetivo y de paupérrima investigación periodística.5 años de estudios para hacer reportajes como esa Brian Matias @pucp pic.twitter.com/xUoVnupVKE — Pasión Dávila-Congresista de la República (@DavilaPasion) October 7, 2024

El Comercio buscó a Dávila para recoger sus comentarios, pero no respondió al cierre de este informe.

Tampoco respondió Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética y excompañero de bancada de Dávila en Perú Libre y el Bloque Magisterial, sobre si propondrá denunciar de oficio al hoy congresista de la Bancada Socialista.

No contestó a este Diario Silvana Robles, portavoz de la Bancada Socialista, sobre si iniciarían alguna acción con respecto a la denuncia.

Posibles implicancias penales

Hasta el momento, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado no anuncian acciones contra el parlamentario a raíz de la denuncia. Cabe recordar que el 7 de octubre fue día no laborable para los trabajadores del sector público y el 8 feriado nacional.

En diálogo con este Diario, los abogados penalistas Gilmar Andía y Andy Carrión señalaron que el congresista Dávila habría cometido los presuntos delito de concusión, cuya condena llega hasta los 6 años, y nombramiento indebido en el cargo.

Para Andía, Pasión Dávila ha seguido “el modus operandi” de todos los congresistas acusados por el Caso ‘Mochasueldos’, que “no es otra cosa que presionar a sus trabajadores, abusando del cargo que mantiene, para obtener un beneficio indebido”.

Agregó que la supuesta responsable de recolectar el dinero podría ser denunciada por cómplice de este delito y por aceptación indebida del cargo, si es que se verifica que no cumple con los requisitos para el puesto.

A su juicio, el caso caerá en “saco roto” porque, pese a que “ya hay tantas denuncias sobre este tema”, existe “una impunidad absoluta”. Andía estimó que el Ministerio Público lo investigará, pero cuando la denuncia constitucional llegue al Congreso no prosperará.

Carrión también advirtió sobre un posible delito en el caso de Diana Arancibia.”Podría eventualmente configurarse el delito de nombramiento ilegal, en tanto se verifique que este ascenso no cumplía con los requisitos para poder ocupar este cargo. Este delito es bilateral, es decir, responde quien asume como quien nombra”, apuntó.