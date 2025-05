Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el Parlamento estableció que el tiempo de debate de las mociones será de tres horas.

Las cuatro solicitudes de destitución de Adrianzén reúnen las firmas de 58 congresistas de 10 bancadas. Con la adhesión de ocho legisladores, se llegarían a los 66 votos requeridos para concretar la censura al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Las únicas agrupaciones que no se han sumado a esta iniciativa son Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú.

El fujimorismo y el cerronismo pueden definir la continuidad del jefe del Gabinete Ministerial. Si ambos se suman, se podrían alcanzar 88 votos para la censura.

Fuerza Popular no cierra las puertas

Al respecto, el portavoz de Fuerza Popular, Arturo Alegría, recordó que, en marzo, cuando se censuró al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el fujimorismo tampoco había firmado ninguna moción, inicialmente (luego presentaron una propia, pero no se debatió porque no calzaba con los tiempos).

No obstante, al momento de la votación sí respaldaron la salida del cuestionado abogado.

“No firmar una moción no es el reflejo de lo que vaya a suceder en el pleno del Congreso”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Alegría dijo, a título personal, que la crisis en Pataz ha sido “mal manejada” por el Ejecutivo desde el punto de vista político.

Primero, agregó, por las declaraciones de Adrianzén minimizando el secuestro de las víctimas, luego por la reacción tardía (la presidenta Dina Boluarte acudió al lugar cinco días después de la tragedia) y, por último, por el “exabrupto” del primer ministro al hablar de una disolución del Parlamento.

(Foto: Archivo El Comercio)

Adrianzén- en la última conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros-advirtió que si él era censurado y si a su sucesor en el PCM, no le daban el voto de confianza, “a partir de ese momento la presidenta de la República constitucionalmente puede disolver el Congreso”. “No estamos en el último año, estamos en mayo. Todavía hay tiempo”, remarcó.

“Me parece [que esa declaración] fue un error, una torpeza política, habló innecesariamente como si los congresistas no conocieran lo que está escrito en la Constitución [...] Es un error en medio de una acción de control político, que es legítimo. Él debe responder con argumentos sólidos de defensa sobre lo que hizo o no [sobre Pataz] y no confrontar a la censura”, manifestó el parlamentario fujimorista.

Alegría refirió que su bancada definirá una postura colectiva entre este martes y miércoles, y subrayó que la censura es una opción que está abierta.

“Absolutamente, [la censura es una opción abierta], la bancada tomará la decisión [sobre la moción]”, acotó.

Fuentes cercanas a la cúpula fujimorista señalaron que existe una corriente al interior de la bancada naranja que está a favor de un cambio en la PCM.

“El manejo de toda la situación ha sido terrible, hay hechos que ameritan que se ponga un punto final a determinadas eras. No solo es Pataz, hay una crisis generalizada en el gobierno que ha llegado a nivel muy crítico”, agregaron.

“Ya agotó su crédito”

De los 11 congresistas que tiene Perú Libre, solamente dos respaldaron con sus firmas la censura a Adrianzén: Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia y DD.HH., y Flavio Cruz, portavoz de la bancada del lápiz.

En breve diálogo con este Diario, Cruz refirió que en las próximas horas el perulibrismo adoptará una decisión sobre si apoya en conjunto la destitución del primer ministro.

“Creo que es tiempo de oxigenar el Gabinete Ministerial, el premier ya agotó su crédito”, expresó a título personal.

A su turno, el portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, informó que su bancada decidió que cada uno de sus integrantes vote, de acuerdo con su criterio de consciencia cuando se debatan las mociones de censura en contra de Adrianzén.

“Yo creo que el primer ministro debe ser censurado por los errores que ha cometido, la información equivocada que dio sobre el secuestro en Pataz y por la pseudo amenaza al Congreso, eso lo inhabilita para el cargo desde mi punto de vista”, manifestó a El Comercio.

APP y Somos Perú se reafirman

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, afirmó que su bancada “no apoyará ninguna moción de censura en contra del primer ministro”.

“Como ya lo ha dicho, César Acuña [líder de APP y gobernador regional de La Libertad], APP va a procurar estos meses que le quedan al gobierno que haya estabilidad política, esperemos que esto [las mociones de censuras] se resuelvan lo más pronto posible para que el Perú retorne a la calma política”, señaló.

En declaraciones a El Comercio, Valdez refirió que una destitución a Adrianzén puede resultar “riesgoso”, porque la designación de un nuevo jefe de Gabinete Ministerial puede traer como consecuencia retraso.

“Esta personera debe llegar a aprender, a conocer los problemas de los sectores, de los gobiernos regionales y municipios, perder ese tiempo valioso no sería apropiado”, complementó.

(Foto: Archivo GEC)

El expresidente del Congreso rechazó que exista una alianza entre APP y el gobierno de Boluarte y señaló que su respaldo a la continuidad del primer ministro es para mantener “la estabilidad política”.

“El Perú sería un polvorín político, gracias a la estabilidad política que APP ha impulsado estos dos últimos años, el país ha crecido 3%. APP no va a dimitir en sus esfuerzos para darle estabilidad al Perú. Y si otros políticos quieren que asumamos pasivos, no lo vamos a hacer”, finalizó.

Desde la bancada de Somos Perú, su vocero, Héctor Valer, indicó que la postura de su agrupación “es respaldar la gobernabilidad”.

Sin embargo, a título personal, Valer sostuvo que Adrianzén “no debe continuar”, porque él, junto a los ministros del Interior y de Energía y Minas “son los responsables políticos” de lo que viene ocurriendo en Pataz.

“Esa es la posición de un porcentaje mínimo de Somos Perú, pero, al fin y al cabo, para la mayoría, el premier debe continuar por la estabilidad gubernamental”, acotó.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo consideró que Adrianzén debió haber sido invitado a dejar el Gabinete Ministerial “hace mucho tiempo” y remarcó que ha tenido un proceso de desgaste “muy fuerte”. “Ya su presencia en la PCM le hace mucho más daño al gobierno que un beneficio. Él llega al debate de las mociones de censura debilitado por su enfrentamiento con el Congreso y, sobre todo, por su actuación frente a la crisis de Pataz, que ha sido dramático”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Castillo sostuvo que “no es seguro” que el primer ministro vaya a ser censurado, porque no todos los que han firmado las mociones van a terminar votando a favor. “Algunos se van a arrepentir, otros van a desaparecer [el día de la votación] y también están los que se van a dejar convencer por el Ejecutivo de no marcar a favor”, alertó.

También afirmó que, si Adrianzén termina salvándose gracias a los votos de APP y el fujimorismo, estos partidos quedarán como “las que lo blindaron” y como sostén del gobierno de Boluarte.

“Frente a PPK, el fujimorismo sí era una oposición abierta y frontal, ahora tienen una misión que están cumpliendo, que es darle sustento al régimen de Boluarte. Es obvio que en muchos casos han votado con el gobierno, a favor de este y en contra de muchas iniciativas para investigar o censurar a miembros del Ejecutivo”, acotó.

Por su parte, el analista político Jeffrey Radzinsky señaló que el jefe del Gabinete Ministerial llega a enfrentar estas múltiples mociones de censura “muy débil” por “varias razones”. “En primer lugar, porque es un primer ministro de un gobierno repudiado y con la aprobación más baja desde que se realizan estudios de opinión en el país”, expresó.

En diálogo con El Comercio, el director de GFP dijo que Adrianzén “nunca logró posicionarse” al interior del Consejo de Ministros “con un espacio y peso propio y relevante”.

Agregó que no le sorprendería, en caso se concrete la destitución o su renuncia, que el sucesor del primer ministro sea un integrante del Ejecutivo.

Radzinsky sostuvo que si Fuerza Popular y APP no respaldan la destitución de Adrianzén quedarán expuestos ante la ciudadanía, como “las bancadas que sostienen, que son oficialistas”, respecto al gobierno.

“Lo que siente [la opinión pública] es que hay un contubernio entre Palacio de Gobierno y un sector del Congreso para blindarse, para obtener beneficios mutuos y compartidos. Y esa es la sensación generalizada, de que se tiene una presidenta repudiada por su frivolidad, silencio y mentiras reiteradas, que es protegida por este Congreso”, finalizó.

Más información

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, afirmó que una recomposición del Gabinete Ministerio significaría “un retroceso” para el desarrollo del país, al ser consultada sobre las mociones de censura en contra del titular de la PCM.

“Un cambio de gabinete, en este momento, sería perjudicial para el país. Nos retrasaría en algunas acciones que ya venimos implementando y creo que hay que llamar a la reflexión, en poner de interés superior la estabilidad del país”, sostuvo.