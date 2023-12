El excongresista y exministro aprista Jorge del Castillo acude ante la Comisión de Fiscalización del Congreso como abogado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Benavides fue convocada este martes a la sesión extraordinaria del grupo de trabajo para que responda por su presunta vinculación con la organización criminal en la que también estaría implicado su exasesor y mano derecha, Jaime Villanueva, quien permanece detenido como parte de la Operación Valkiria V.

Del Castillo, también ex presidente del Consejo de Ministros, ingresó a la Sala N°4 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso pasada las 9:15 a.m. de este martes, junto a la titular del Ministerio Público.

(Foto: Víctor Reyes para El Comercio)

Como parte de su intervención, Benavides negó las implicaciones en el caso. “No he cometido ningún delito ni falta administrativa. He cuidado que no se politice la justicia” , refirió la fiscal de la Nación.

Jorge del Castillo es militante del Partido Aprista Peruano. A lo largo de su trayectoria política ha sido elegido como regidor, alcalde y congresista de la República. También fue presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno del expresidente Alan García.