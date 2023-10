La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó ante la Comisión de Justicia del Congreso y criticó la labor que realiza la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en la investigación que está realizando en su contra.

Ella acudió de manera presencial a la sesión de este viernes al haber sido citada para que informe sobre una supuesta filtración de información, luego que el portal IDL-Reporteros publicara un informe en agosto con un presunto informe preliminar elaborado dentro de la junta donde se planteaba iniciar un proceso disciplinario contra la titular del Ministerio Público.

“Este hecho, desde mi posición, constituye una evidente afectación al debido proceso, confirmando el resquebrajamiento del deber de imparcialidad que debe tener toda persona y todo investigador cuando se esté llevando a cabo una investigación tanto administrativa, fiscal o judicial”, expresó.

Patricia Benavides aseguró que, por este hecho, presentó una demanda de amparo y ha recurrido al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para ejercer su derecho a la defensa.

Benavides evitó atribuir responsabilidad directamente a algún integrante específico de la JNJ por la supuesta filtración, al indicar que es materia de investigación, pero insistió en que hay una necesidad por su parte de hacer que se respete el debido proceso.

“La filtración pone en duda la imparcialidad, entonces la persona involucrada tiene el poder para poder accionar lo que crea conveniente para su defensa legal. Por ello todo órgano, sea administrativo, sea judicial, fiscal, parlamentario, se debe de respetar en su integridad el derecho al debido proceso”, resaltó la fiscal de la Nación.

Antes de Patricia Benavides, se presentó de manera virtual Zoraida Ávalos, fiscal suprema que fue inhabilitada y separada del cargo por decisión del Congreso.

Cabe recordar que la Comisión de Justicia realiza estas citaciones como parte de su investigación por presunta causa grave contra todos los miembros de la JNJ por supuestamente haber buscado presionar al Congreso con un comunicado en el cual pidió que se respete la independencia fiscal, cuestionando la denuncia constitucional contra Ávalos que concluyó con su inhabilitación.

“Yo no integro la JNJ. No tengo ninguna información de quién promovió ese comunicado. Asimismo, no sé cuándo se debatió ni cómo fue el debate. No he tenido y no tengo contacto con ningún miembro de la JNJ. Yo me he enterado de ese comunicado como todos ustedes, por la prensa”, comentó la ex fiscal de la Nación.