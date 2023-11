El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, negó haberse con Jaime Villanueva, asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien fue detenido este lunes en un operativo.

“Es una investigación en marcha, me reservo dar cualquier opinión hasta que termine la investigación. Hay que esperar que termine para no equivocarse uno en dar una opinión”, expresó.

MIRA AQUÍ: Eficcop detiene a asesor de fiscal de la Nación por integrar presunta red criminal

“Con nadie (me he reunido), yo soy un libro abierto, no tengo nada oculto”, añadió Montoya, quien calificó de “muy serio” y “muy complejo” el caso.

“Es muy complejo el tema, no quisiera dar ninguna opinión hasta no conocerlo completamente, hay miles de hojas allí procesadas y lo que ven allí es un perfil de lo que va a verse después. Este es un tema muy serio y hay mucha información que no conocemos”, sentenció.

Declaraciones del congresista Jorge Montoya. (Video: Canal N)

Como se recuerda, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la Diviac detuvieron a Jaime Villanueva Barreto, asesor de Patricia Benavides, por presuntamente integrar una red criminal enquistada en la alta dirección de la Fiscalía de la Nación.

La hipótesis apunta que los miembros de esta presunta organización criminal habrían influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso de la República.

MIRA AQUÍ: Fiscal Marita Barreto pedirá medida cautelar ante la CIDH para evitar persecución de Patricia Benavides

Así lo revelarían diversos chats enfocados en las votaciones del pleno respecto a tres temas: la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la elección del defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.

El otro asesor de Benavides, Miguel Ángel Girao Isidro y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza también son señalados de integrar esta presunta red criminal dentro del Ministerio Público.