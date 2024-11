La congresista Patricia Chirinos adelantó que dejará la bancada de Avanza País a mediados de diciembre, cuando termine la actual legislatura, luego de renunciar al partido en setiembre pasado.

En declaraciones a RPP TV, señaló que ya conversó con sus aún compañeros de bancada sobre su fecha de retiro y dijo que ellos están al tanto de su próxima salida.

“Más o menos será en la quincena de diciembre. Eso es lo que no está definido, tengo cuatro propuestas y estoy analizando. Me han ofrecido ir como invitada, que es la única fórmula que se podría utilizar”, indicó.

En ese sentido, Chirinos Venegas detalló que prefiere esperar el término de la actual legislatura para culminar su gestión como integrante de la Comisión de Presupuesto.

“Yo ya conversé con mis colegas y ya les dije la fecha en la que me voy a ir. Necesito hacer el trabajo de comisiones, soy miembro de la Comisión de Presupuesto, ya me habían asignado comisiones y por lo menos hasta que termine la legislatura no puedo dejar las cosas abandonadas”, expresó.

“Ya todos mis colegas de la bancada de Avanza País saben que me voy a retirar, nunca les he mentido”, añadió la parlamentaria.

Renunció a Avanza País

Como se recuerda, el pasado 15 de setiembre la congresista Patricia Chirinos anunció su renuncia irrevocable a Avanza País, partido con el que obtuvo un escaño en el Parlamento en las elecciones generales del 2021.

A través de una carta enviada al presidente de dicha agrupación política, Aldo Borrero, la legisladora argumentó que su decisión se ve “motivada por una serie de eventos” respecto a la dirigencia.

“En los últimos tiempos, he sido testigo de una serie de nombramientos y decisiones que, a mi juicio, no representan los ideales ni los objetivos que inicialmente abrazamos al formar parte de esta colectividad”, indicó.

“Las discrepancias en torno a la dirección programática del partido y los desencuentros sobre el rumbo que deberíamos seguir como organización política han creado una distancia insalvable entre mi visión y la de la actual dirigencia”, añadió.

Chirinos Venegas alega que el camino que ha tomado Avanza País “ya no refleja los principios que motivaron” su ingreso y considero que lo más honesto es apartarse.

“Finalmente, agradezco a cada uno de los militantes y ciudadanos que confiaron en mí durante estos años. Ha sido un privilegio representar sus voces y luchar por sus nuestros ideales comunes. Mi salida de Avanza País es un paso necesario para mantener mi coherencia y principios”, aseveró.