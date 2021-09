Conforme a los criterios de Saber más

La congresista de Perú Libre por Tacna, Betssy Chávez Chino, se pronunció sobre la denuncia de la parlamentaria Patricia Chirnos, quien acusó al primer ministro Guido Bellido de haberla agredido verbalmente.

El pasado martes, Chirinos denunció que fue agredida antes de que Bellido asuma las riendas de la Presidencia del Consejo de Minsitros, cuando solicitó una oficina que había ocupado su padre, el fallecido congresista Enrique Chirinos Soto.

“Le digo: ‘por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdame’. Y Bellido me dijo: ‘¿qué te preocupas de eso? Anda cásate’. Yo le dije: ‘¿perdón?’ Yo ya he sido soltera, casada, divorciada, ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘entonces, ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, dijo en RPP.

Al respecto, Chávez sostuvo que la violencia contra la mujer es “uno de los pocos temas que hacen posible que podamos converger todos” por lo cual es necesario “rechazarlo en cualquiera de sus formas”.

No obstante, Chávez señaló estar preocupada oportunidad de la denuncia de Chirinos.

“Lo único que me causa preocupación en el caso concreto es la demora para su denuncia efectiva. Es un tema que no debió hacerse esperar. No me he entrevistado con la colega, desconozco los pormenores, y creo que toda mujer al margen de tener o no un cargo, debe de denunciar de manera inmediata”, dijo a El Comercio.

Según la parlamentaria de Perú Libre, intentó comunicarse con Guido Bellido el martes para conversar sobre la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

“No me he comunicado con el colega Bellido, intente hablar ayer pero sin éxito en la comunicación. Ahora que retorne a Lima, tendré un panorama más amplio”, indicó.

Asimismo, aseguró que buscará conversar con la congresista Chirinos para conocer los detalles de la denuncia.

En cuanto al comunicado firmado por parlamentarias de distintas bancadas —el cual, hasta el momento, no ha sido suscrito por ninguna congresista de Perú Libre—, Chávez sostuvo que tomó conocimiento del documento una vez fue publicado en la cuenta de Twitter de Epicentro.TV.

Según indicó, no vio a tiempo la convocatoria para firmar el documento hecha a través de un grupo de WhatsApp, cuando Chávez se encontraba fuera de Lima.

“Me enteré del pronunciamiento porque lo vi publicado en una página llamada Epicentro, en Twitter. Hay un grupo de WhatsApp, pero de los tantos grupos de WhatsApp que tenemos... Nadie me llamó, y por eso cuando entré al Twitter recién lo vi publicado”, sostuvo.

#Actualización Compartimos nuevamente nuestro comunicado conjunto sumando a más mujeres parlamentarias y aliados, quienes nos solidarizamos con nuestra colega Patricia Chirinos y todas las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia. pic.twitter.com/I0iJ622STi — Flor Pablo Medina (@FlorPabloMedina) September 1, 2021

Reunión en Palacio

Betssy Chávez adelantó que este miércoles acudirá a Palacio de Gobierno, donde se reunirá con asesores del presidente de la República Pedro Castillo. Sin embargo, evitó especificar si se tocará el tema de la denuncia de la congresista Chirinos.

“Hablaremos de diversos temas. Desde ya, puedo decirle que rechazamos cualquier acción u omisión que menoscabe a la mujer”, dijo.

