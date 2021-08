Congresistas de diversas bancadas deploraron las presuntas frases del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, contra la tercera vicepresidenta del Poder Legislativo, Patricia Chirinos (Avanza País), quien lo acusó de agresión verbal.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseveró en Twitter que las afirmaciones de Bellido Ugarte contra su colega “son inaceptables y deben ser condenadas”.

“Me solidarizo con la congresista Patricia Chirinos por su denuncia pública en la que afirma que el actual Premier la agredió verbalmente. Este tipo de insultos son inaceptables y deben ser condenados”, señaló.

Lo mismo hizo la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), quien pidió que ese poder del Estado sancione a Bellido Ugarte conforme el reglamento de ética.

“Mi solidaridad con Patricia Chirinos por la agresión verbal recibida de Guido Bellido. No podemos permitir en nuestro país ningún tipo de violencia contra la mujer. Desde el Congreso debe sancionarse como manda el reglamento de ética”, refirió.

Asimismo, Adriana Tudela (Avanza País) calificó de “inaceptable y repudiable” las frases del primer ministro contra su colega de bancada y dijo que “ninguna mujer debe pasar por un ataque similar”.

“La agresión verbal contra la congresista Patricia Chirinos es inaceptable y repudiable. No podemos tolerar expresiones como: ‘Solo falta que te violen’. Ninguna mujer debe pasar por un ataque similar. Toda mi solidaridad con Patricia Chirinos”, indicó.

Del mismo modo, Kira Alcarraz (Somos Perú-Partido Morado) exigió a los testigos del hecho entre Bellido y Chirinos que “aclaren lo ocurrido”, pues “hablar de una violación sexual no es cuestión de broma”.

“Hablar de una violación sexual no es cuestión de broma. El Perú es el tercer país a nivel mundial con más agresiones sexuales. Como integrante de la Comisión de la Mujer expreso mi solidaridad con Patricia Chirinos y exijo a los colegas testigos que aclaren lo ocurrido”, acotó en Twitter.

Finalmente, Wilmer Elera García (Somos Perú-Partido Morado) consideró que las declaraciones del primer Ministro son “desafortunadas para la mujer” y pidió que se les respete y valore.

“En este caso han sido una declaraciones desafortunadas que espero puedan tener las disculpas del caso ante ella y todas las mujeres del Perú”, manifestó el parlamentario.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

