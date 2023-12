No obstante, su solicitud de licencia de la semana de representación recién ingresó a la mesa de partes virtual del Parlamento este lunes minutos antes de las 10 a.m., de acuerdo a fuentes cercanas a la Mesa Directiva.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, está con la fecha del viernes 15, cuando concluyó la legislatura en el Parlamento.

En el pedido- dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno- Chirinos no solo solicita una licencia de la semana de representación, sino que también que no se le realice el depósito de S/2.800 de asignación para esta activa. Un detalle es que la parlamentaria del Callao, en su misiva, subraya en presente que está fuera del país.

“ Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle se me otorgue LICENCIA durante la semana de representación del presente mes, por encontrarme fuera del país ”, señaló la también presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Poder Legislativo.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron que la asignación por semana de representación ya había sido transferida a la congresista de Avanza País. Pero, complementaron, que se ha realizado la coordinación para que en las próximas horas realice el extorno.

El último 4 de diciembre se realizó la última sesión del Consejo Directivo del Parlamento. En aquella oportunidad solo se dio cuenta de un pedido que hizo la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien comunicó que “por razones de salud” no pudo realizar la semana de representación de setiembre de este año.

Las mismas fuentes parlamentarias señalaron que el Consejo Directivo-compuesto por la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces- no debe debatir ni aprobar los pedidos de licencia, sino que solo se dan cuenta de estos.

De otro lado, fuentes de Avanza País indicaron que entre hoy y mañana se reunirían para adoptar una postura sobre la denuncia hecha por Chirinos.

Las mismas fuentes señalaron que a priori sería “una barbaridad que le dicen un pedido de prisión preventiva” y recalcaron que no puede ser objeto de ninguna medida limitativa a su libertad si antes el Congreso no le levanta el fuero.

Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, el Ministerio Público no ha informado si abrirá o no pesquisa preliminar a los congresistas que coordinaron con Jaime Villanueva, quien fuera el principal asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. A la suspendida fiscal suprema se le atribuye ser la cabecilla de una presunta red criminal en la cúpula del Ministerio Público.

Las mismas fuentes indicaron que desde la bancada del tren ven una “persecución política” a Chirinos, cuando en el documento, a través del cual el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Villanueva se menciona a otros congresistas, entre ellos el fujimorista César Revilla. Este último, añadieron, habría ayudado a “El filósofo” a pactar reuniones con otros parlamentarios.

No solicitará asilo político

Desde Madrid, Chirinos dijo a El Comercio que no tiene planeado pedir asilo político en España ni otro país. Añadió que sus “amigos políticos” en diferentes países la han llamado para ofrecerle protección, pero que ella lo ha rechazado.

“No, para nada. Estoy pensando en volver [a Lima] recargada a seguir luchando por un sistema de justicia imparcial para los peruanos”, manifestó.

La presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno señaló que, cuando viaja por fiestas de Navidad y de fin de año, suele regresar en enero al país y que “ahora” será “igual”.

Más adelante, en RPP Noticias, Chirinos contó que recibió información “de varias fuentes fidedignas dentro de la fiscalía y de la Policía de Inteligencia” que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) “estaría intentando allanar” sus oficinas y las de otros parlamentarios.

De acuerdo con las pesquisas, la presunta organización habría direccionado la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y planificado la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Chirinos promovió en el Poder Legislativo las dos últimas causas con bastante ímpetu.

Según la resolución judicial que llevó a la detención de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides hoy convertido en colaborador eficaz, la congresista habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Ávalos. La hipótesis fiscal remarca que “Patty Chirinos” fue quien presentó las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación, así como la primera moción para plantear la destitución de los integrantes de la JNJ.

Posteriormente, la parlamentaria por el Callao ha admitido haberse reunido con Jaime Villanueva, pero negó estar involucrada en actos irregulares e ilícitos.

Como legisladora, Patricia Chirinos es aforada. Es decir, tiene ‘antejuicio’ o ‘inmunidad’, por lo que solo podría ser investigada preliminarmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. No obstante, hasta el cierre de esta nota no se ha conocido del inicio de una indagación penal contra ella o contra Patricia Benavides derivadas de estos señalamientos, ni menos de alguna diligencia de allanamiento.

En comunicación con El Comercio, el congresista acciopopulista Luis Aragón dijo que se encuentra en Cusco cumpliendo con su semana de representación. Este Diario también accedió a su registro migratorio, que indica que no ha salido del país.

Aragón ha sido protagonista de la polémica, además, porque subió a sus redes sociales una foto editada para informar que asistió al colegio Virgen de Fátima, de Cusco. “Iniciando con nuestras actividades de semana de representación y coadyuvando siempre con el deporte. Mi despacho congresal participó en la ceremonia de clausura del año escolar de la I. E. Virgen de Fátima, conjuntamente con los padres de familia y docentes”, escribió en sus redes sociales.

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), a través de su cuenta de X (antes Twitter), respaldó a Chirinos, luego de que esta publicara su denuncia en redes sociales. “Esto no puede pasar, Patty, solo un fiscal de la Nación podría ordenar la detención de un congresista, de lo contrario quien lo haga estaría incurriendo en un delito. No se puede [dar] ni debemos permitirlo. Defender el fuero es fundamental”, escribió.