No permitamos q los cómplices del golpista Castillo fuguen del país. Por ello, conforme al Art 89 Inc L del reglamento del Congreso, he solicitado al Presidente del Parlamento q pida al PJ se dicten las medidas restrictivas necesarias contra Betssy Chávez, R. Sánchez y W. Huerta pic.twitter.com/FNFtpAO8hA