Conforme a los criterios de Saber más

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, está recibiendo amenazas telefónicas tras denunciar al primer ministro Guido Bellido, por agresión verbal, confirmó este miércoles la propia bancada de Avanza País. Lo que se busca, indicó dicho bloque parlamentario, es “presionarla para que se retracte”.

MIRA AQUÍ | Agresión machista de Guido Bellido contra Patricia Chirinos genera indignación y condena general

Fuentes de El Comercio detallaron que la amenaza se realizó mediante una llamada telefónica que recibió el despacho parlamentario de Chirinos.

Las mismas fuentes comentaron que la secretaria de la congresista fue quien atendió el teléfono y escuchó las amenazas. En esta, le pidieron que se retracte de la denuncia contra Bellido, e informaron que la están siguiendo y que camine con cuidado.

#AHORA En el Congreso ha trascendido que en la oficina de la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) se recibió una llamada con amenazas contra ella, que respondió una secretaria y que ya se ha puesto la denuncia policial. La bancada de Avanza País aborda el tema. — René Zubieta Pacco (@renezp) September 1, 2021





Esta información fue confirmada poco después por la bancada, que publicó el siguiente mensaje en su cuenta Twitter: “Alertamos que nuestra parlamentaria Patricia Chirinos viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra Guido Bellido por agresión verbal. Las llamadas fueron realizadas desde el número 933 951 264″

(1/2) Alertamos que nuestra parlamentaria @PattyChirinosVe viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra @GuidoPuka por agresión verbal. Las llamadas fueron realizadas desde el Nro 933951264. — Bancada Avanza País (@AvanzaPaisOfi) September 1, 2021





El grupo agregó: “Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales. Instamos a la Policía a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas”.

Chirinos contó a RPP el martes pasado que recibió la agresión de Bellido cuando solicitó una oficina congresal que había tenido su padre, el fallecido exparlamentario Enrique Chirinos Soto.

“Le digo: ‘Por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor, ayúdame’. Y Bellido me dijo: ‘¿Qué te preocupas de eso? Anda cásate’. Yo le dije: ‘¿Perdón?’ Hhe sido soltera, casada, divorciada, ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Entonces, ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente”, narro.

El episodio fue confirmado por el vocero de Somos Perú, el congresista José Jerí, a El Comercio. Jerí fue uno de los testigos de la agresión. Sin embargo, que los señalamientos de Chirinos “además de falsos, son dolosamente difamatorios”, y los atribuyó a “una estrategia” para vacar al presidente Pedro Castillo y “manchar el trabajo que estamos desarrollando”.