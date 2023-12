La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) salió del Perú el último domingo rumbo a España, según consta en su certificado de movimiento migratorio, al que accedió El Comercio.

El viaje de la legisladora se da luego de que aseguró -sin ofrecer pruebas- a través de un video difundido en su cuenta de Twitter ese mismo día, que iban a allanar su vivienda y su despacho, y que se iba a pedir su detención.

Fuentes de El Comercio indicaron que el viaje de Patricia Chirinos fue rumbo a Madrid y ocurrió la noche del domingo. Esa misma noche, a las 7:37 p.m., la legisladora publicó en su cuenta de X un video y un mensaje en el que aseguraba que “en las próximas horas” iban a “allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar”.

Certificado de movimiento migratorio de Patricia Chirinos

Este Diario consultó al personal de prensa de la legisladora si ella tenía previsto algún viaje al extranjero por la semana de representación del Congreso, que comienza este lunes. Sin embargo, no hubo respuesta.

El registro migratorio también da cuenta de que la parlamentaria de Avanza País ha entrado al Perú desde España o salido hacia España del Perú en 34 ocasiones. Solo en el 2023, antes de su viaje de este domingo, salió o regresó desde el país ibérico en siete oportunidades.

En su mensaje, Patricia Chirinos no dio evidencias ni precisó quiénes iban a ejecutar esas supuestas medidas, que solo pueden darse contra ella a pedido del fiscal de la Nación, con apoyo de la Policía, y con la autorización de un juez supremo. Pese a ello, la congresista afirmó que ese todo ello sería “de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico”.

“Soy Patty Chirinos y permaneceré firme, sin miedo, con la frente en alto. Porque no he cometido ningún delito. Y todo lo que he hecho ha sido por mi gente, por el Perú”, alegó la parlamentaria, quien horas después abordaría un vuelo rumbo a España.

La congresista y la fiscal

Si bien no la menciona directamenta en su video, Patricia Chirinos se ha visto involucrada en la investigación del del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) a los asesores de Patricia Benavides y la supuesta red criminal que habría liderado la suspendida ex fiscal de la Nación.

De acuerdo con las pesquisas, la presunta organización habría direccionado la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y planificado la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Chirinos promovió en el Poder Legislativo las dos últimas causas con bastante ímpetu.

Según la resolución judicial que llevó a la detención de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides hoy convertido en colabordo eficaz, la congresista habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Ávalos. La hipótesis fiscal remarca que “Patty Chirinos” fue quien presentó las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación, así como la primera moción para plantear la destitución de los integrantes de la JNJ.

Posteriormente, la parlamentaria por el Callao ha admitido haberse reunido con Jaime Villanueva, pero negó estar involucrada en actos irregulares e ilícitos.

Como legisladora, Patricia Chirinos es aforada. Es decir, tiene ‘antejuicio’ o ‘inmunidad’, por lo que solo podría ser investigada preliminarmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. No obstante, hasta el cierre de esta nota no se ha conocido del inicio de una indagación penal contra ella o contra Patricia Benavides derivadas de estos señalamientos, ni menos de alguna diligencia de allanamiento.

De forma similar, la detención o el allanamiento de una vivienda de un funcionario con antejuicio solo podría ser ordenada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, previo requerimiento del despacho del fiscal de la Nación. La detención preliminar en casos de aforados no son comunes, pero sí tienen antecedentes.

Así ocurrió en el caso, por ejemplo, del exministro Juan Silva, para quien el juez Checkley ordenó detención preliminar en junio del 2022 por el caso que involucraba al expresidente Pedro Castillo. No obstante, dicha orden nunca pudo ejecutarse y Silva sigue prófugo hasta la fecha.