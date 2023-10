La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) consideró que su colega de bancada Rosselli Amuruz debería evaluar su renuncia a la Tercera Presidencia del Parlamento antes que someterse a una censura , en el contexto de su participación en la fiesta de cumpleaños del exlegislador Paul García, la cual terminó terminó con un crimen.

En una entrevista con el programa “BaellaTalks”, del Canal B, que dirige el periodista Alfonso Baella Herrera, la legisladora remarcó que en las versiones que ha dado Amuruz Dulanto hay “muchos dichos y contradichos”, incluso recordó que ella señaló ante la bancada de Avanza País que “no había mentiras” en sus explicaciones.

#BaellaTalks con Alfonso Baella. Invitados: Patty Chirinos y Fernando Cillóniz. https://t.co/zXfyyuaib3 — Alfonso Baella (@alfonsobaella) October 9, 2023

Por eso, Patricia Chirinos advirtió que los votos para una eventual censura contra Rosselli Amuruz “están creciendo”.

“Me da pena que la congresista Amuruz esté envuelta en este tema bochornoso y escandaloso. Creo que era un momento muy difícil y muy complicado para todo el Congreso de la República por la reciente muerte de nuestro amigo Nano (Hernando) Guerra García, no era un momento para celebrar, pero no es que ella haya buscado estar en este tipo de situaciones, pero sí hemos visto muchos dichos y contradichos”, señaló la integrante de la bancada de Avanza País.

“Como bancada hemos conversado con la congresista Amuruz, ella nos explicó el tema y nos dijo que no había mentiras, sin embargo, hemos visto el día de ayer audios, videos...Mañana vamos a tener una reunión de bancada, no podría adelantar cual va a ser la decisión de la bancada, pero yo creo que ella debería evaluar una posible renuncia antes que someterse a una censura porque ya están creciendo los votos para la censura ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Rosselli Amuruz cambió de versión sobre la hora en que se retiró de fiesta que terminó en muerte | INFORME

Promueven censura contra Amuruz

El último jueves, parlamentarios de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz.

El pedido lleva las firmas de cerca de 30 congresistas de Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Perú Bicentenario y no agrupados.

REVISA AQUÍ: Rosselli Amuruz: Presentan una moción de censura contra la tercera vicepresidenta del Congreso

Cuestionamientos contra Amuruz

Las investigaciones periodísticas revelaron que la legisladora brindó versiones contradictorias sobre su participación en la fiesta de Paul García, ya que dio horas distintas sobre su salida del lugar. Además, negó haber organizado el evento, pero audios y chats muestran que sí habría involucrado en el tema.

TE PUEDE INTERESAR: Rosselli Amuruz asegura que no cometió una falta ética al acudir a fiesta | VIDEO

Además, una investigación de El Comercio muestra que ya suman ocho las personas contratadas en el Congreso allegadas a Paul García. Ellas trabajaban en oficinas vinculadas a Amuruz o habían sido contratadas a pedido de ella.