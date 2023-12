La primera licencia que pidió fue a mediados de setiembre de 2021, cuando solamente tenía un mes y medio de haber jurado como parlamentaria. La entonces tercera vicepresidenta del Congreso informó que “por motivos de salud” no cumpliría ninguna actividad entre 14 y 27 del referido mes.

En marzo de 2022, Chirinos presentó una nueva solicitud para que se le exonere de cumplir con la semana de representación. Esta situación se repetiría en cuatro meses de ese año: mayo, junio, setiembre y noviembre. La razón casi siempre fue la misma: “por motivos personales” o encontrarse delicada de salud.

Solamente en setiembre del año pasado justificó su licencia refiriendo que participaría en la Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en ciudad de Panamá.

(Foto: El Comercio)

Durante el 2023, la también presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Legislativo ha pedido que se le exima de la semana de representación en enero, abril, julio, setiembre, octubre y diciembre, según el portal Informes de Función de Representación del Congreso. En este último caso por haber viajado a Madrid, donde, según dice, pasará las fiestas de Navidad y de Año Nuevo con sus hijos.

La última vez que la exalcaldesa de La Perla cumplió con sus actividades de representación fue en agosto. En aquella oportunidad- de acuerdo al informe que presentó ante el Parlamento- tuvo cuatro actividades en cinco días: una visita a la Beneficencia Pública del Callao, un recorrido en el AA.HH. “31 de diciembre” (Chorrillos), una reunión con el Sindicato de Pescadores Artesanales del primer puerto, y una cita con las juntas vecinales de Pachacútec (Ventanilla).

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que Chirinos ha convertido la semana de representación “en una semana de vacaciones”.

“Esto demuestra que, en la práctica, ella casi ha abandonado a sus electores, porque no ha cumplido con [el 50%] la semana de representación [este año], que es ensuciarse los zapatos y bajar al llano. Constitucionalmente, los congresistas están obligados a tres tareas: legislar, fiscalizar y representar, ella no cumple la última” Alejandro Rospigliosi

Según la resolución judicial que llevó a la detención de Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides hoy convertido en colaborador eficaz, la congresista habría coordinado los votos del Bloque Magisterial para la inhabilitación de Ávalos. La hipótesis fiscal remarca que “Patty Chirinos” fue quien presentó las denuncias constitucionales contra la exfiscal de la Nación, así como la primera moción para plantear la destitución de los integrantes de la JNJ.

Posteriormente, la parlamentaria por el Callao ha admitido haberse reunido con Jaime Villanueva, pero negó estar involucrada en actos irregulares e ilícitos.

Nueva licencia recién ingresó el lunes

A pesar de que Chirinos refirió que “todos los años” viaja a España y que esta salida del Perú estaba programada, su solicitud de licencia para no realizar la semana de representación correspondiente a diciembre recién ingresó a la mesa de partes virtual del Parlamento este lunes minutos antes de las 10 a.m., de acuerdo a fuentes cercanas a la Mesa Directiva.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, está con la fecha del viernes 15, cuando concluyó la legislatura en el Parlamento.

En el pedido- dirigido al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno- la congresista de Avanza País subraya en presente que está fuera del país.

“ Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle se me otorgue LICENCIA durante la semana de representación del presente mes, por encontrarme fuera del país ”, señaló la también presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Poder Legislativo.

(Foto: El Comercio)

En otro documento, con la fecha del lunes 18 de diciembre, Chirinos devolvió los S/2.800 que el Parlamento le había depositado para que cumpla con sus actividades de representación.

(Foto: El Comercio)

El 4 de diciembre se realizó la última sesión del Consejo Directivo del Parlamento. En aquella oportunidad solo se dio cuenta de un pedido que hizo la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien comunicó que “por razones de salud” no pudo realizar la semana de representación de setiembre de este año.

Fuentes parlamentarias señalaron que el Consejo Directivo-compuesto por la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces- no debe debatir ni aprobar los pedidos de licencia, sino que solo se dan cuenta de estos.

De otro lado, fuentes de Avanza País indicaron que entre este lunes y martes se reunirían para adoptar una postura sobre la denuncia hecha por Chirinos.

Las mismas fuentes señalaron que a priori sería “una barbaridad que le dicten un pedido de prisión preventiva” y recalcaron que no puede ser objeto de ninguna medida limitativa a su libertad si antes el Congreso no le levanta el fueron.

(Foto: Archivo GEC)

Cabe precisar que, hasta el cierre de esta nota, el Ministerio Público no ha informado si abrirá o no pesquisa preliminar a los congresistas que coordinaron con Jaime Villanueva, quien fuera el principal asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. A la suspendida fiscal suprema se le atribuye ser la cabecilla de una presunta red criminal en la cúpula del Ministerio Público.

Las mismas fuentes indicaron que desde la bancada del tren ven una “persecución política” a Chirinos, cuando en el documento, a través del cual el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Villanueva se menciona a otros congresistas, entre ellos el fujimorista César Revilla. Este último, añadieron, habría ayudado a “El filósofo” a pactar reuniones con otros parlamentarios.

Un panorama legal complicado

La congresista de Avanza País contó, en comunicación con RPP Noticias, que recibió información de “varias fuentes fidedignas dentro de la fiscalía y de la Policía de Inteligencia” que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) “estaría intentando allanar” sus oficinas y las de otros parlamentarios. Y, además, pediría su detención preliminar.

Esta información la dio a conocer el domingo horas antes de viajar a España.

Chirinos, en diálogo con El Comercio, refirió que no solicitará asilo político y que volverá al país en enero.

“No, para nada. Estoy pensando en volver [a Lima] recargada a seguir luchando por un sistema de justicia imparcial para los peruanos”, manifestó .

La parlamentaria del Callao rechazó que ella haya incurrido en una obstaculización a la justicia con su comportamiento. “Yo no estoy investigada. ¿Cuál sería el obstáculo?”, acotó.

Al respecto, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la conducta de Chirinos, al prácticamente señalar que “tiene topos en el Ministerio Público y en la Policía” encaja en el presunto delito de obstrucción a la justicia. Añadió que ella por voluntad propia ha revelado la existencia de redes paralelas y contrarias al derecho dentro de organizaciones clave en el Estado respecto a la investigación penal.

En comunicación con El Comercio, Maldonado refirió que las palabras y actos de Chirinos podrían ser utilizadas más adelante si la Fiscalía de la Nación le abre investigación por las coordinaciones que realizó con Villanueva. Explicó que se ha configurado, en esta oportunidad, un peligro procesal.

“Si la Fiscalía de la Nación aún no ha iniciado acción formal, tampoco es que no haya base, el nombre de la congresista ha surgido en otra pesquisa. Para mí, el peligro procesal se ha materializado”, subrayó.

Maldonado detalló que procesalmente sí es viable una detención preliminar de Chirinos, al recordar que el Poder Judicial dictó esa medida contra el hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien cuente con el derecho a antejuicio. No obstante, remarcó que para una prisión preventiva si se requiere del levantamiento del fuero.

La abogada penalista Liliana Calderón remarcó que la información sobre un allanamiento o una detención preliminar es “confidencial” y que no debería ser compartida con las personas que van a estar sujetas a estas medidas. [Los informantes de Chirinos] han actuado en contra de las normas del Ministerio Público y de la Policía”, complementó.

Calderón, en diálogo con El Comercio, dijo que el hecho de que Chirinos haya salido del país, luego de decir que podía estar sujeta de medidas coercitivas “no le juega a su favor”.

“Si se da una investigación en su contra y esta avanza, esta podría ser una causal de que ella puede entorpecer la pesquisa. No la ayuda en nada lo que ha hecho”, sostuvo.

La letrada compartió la opinión de Maldonado, en el sentido, de que el antecedente de Silva podía haber servido como base para una detención preliminar de la congresista.

Más información

En comunicación con El Comercio, el congresista acciopopulista Luis Aragón dijo que se encuentra en Cusco cumpliendo con su semana de representación. Este Diario también accedió a su registro migratorio, que indica que no ha salido del país.

(Foto: El Comercio)

Aragón ha sido protagonista de la polémica, además, porque subió a sus redes sociales una foto editada para informar que asistió al colegio Virgen de Fátima, de Cusco. “Iniciando con nuestras actividades de semana de representación y coadyuvando siempre con el deporte. Mi despacho congresal participó en la ceremonia de clausura del año escolar de la I. E. Virgen de Fátima, conjuntamente con los padres de familia y docentes”, escribió en sus redes sociales.

“Iniciando con nuestras actividades de semana de representación y coadyuvando siempre con el deporte. Mi despacho congresal participó en la ceremonia de clausura del año escolar de la I. E. Virgen de Fátima, conjuntamente con los padres de familia y docentes”.

(Foto: Facebook)

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), a través de su cuenta de X (antes Twitter), respaldó a Chirinos, luego de que esta publicara su denuncia en redes sociales. “Esto no puede pasar, Patty, solo un fiscal de la Nación podría ordenar la detención de un congresista, de lo contrario quien lo haga estaría incurriendo en un delito. No se puede [dar] ni debemos permitirlo. Defender el fuero es fundamental”, escribió.