La vocera de la bancada Fuerza Popular, Patricia Juárez, respaldó la posibilidad que el presidente José Jerí responda ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento la reunión no registrada que sostuvo con un empresario chino. En el programa “Siempre a las ocho con Milagros Leiva”, destacó la importancia de que el mandatario explique su accionar ya que hasta ahora sus declaraciones son “absurdas”.

“Yo sí creo que debe asistir. Es un tema de transparencia. Por supuesto, también es cierto que el Congreso debe guardar el debido respeto cuando vaya a explicar e interactuar con quienes han sido sus colegas. Este tema tampoco debe aprovecharse políticamente. También Jerí ha reconocido que hubo un error y que está reflexionando respecto a eso”, resaltó.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La legisladora insistió que este caso no es sencillo y no debe ser trivializado. “Es un tema grave y creo que el propio presidente encargado Jerí ha entendido que se trata efectivamente, por decir lo menos, un desliz en la gestión que tiene”.

Cabe recordar que José Jerí comentó que la reunión no registrada que sostuvo en San Borja con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre pasadas las 10:30 p.m. no tuvo nada irregular, pese a que usó el “cofre” sin escolta alguna adicional. “[No se registró] porque era 26 y principalmente, a la hora que fui, fui a cenar. Es una serie de actividades que se están haciendo, algunas han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado el primero de febrero, cuando él [Zhihua Yang] -espero- todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú-China”, expresó ante la prensa el lunes.

Para Juárez, esta explicación “es un absurdo” porque actividades de este tipo no las coordina el presidente sino personal de Palacio de Gobierno o por último la Cancillería. “No hay seguridad y eso también es grave porque pone en riesgo, porque va solo con uno o dos de seguridad en un vehículo sin custodia”.

Aunque resaltó la importancia de que José Jerí explique ante el Congreso su actuar, criticó la moción de vacancia que está promoviendo el legislador Segundo Montalvo, la que calificó como un “aprovechamiento político” en medio de la campaña electoral. “Creo que no va a prosperar, sería absolutamente irresponsable”.