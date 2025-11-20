La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció en la sesión de la Comisión Permanente que presentarán una moción de censura contra Waldemar Cerrón (Perú Libre), segundo vicepresidente del Congreso, por haber permitido que la defensa de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, ataque a su bancada y al Parlamento durante su participación.

“¿Cómo es posible que usted permita que insulten al Congreso de esta manera, y a los congresistas? Esto es inaceptable. Creo que lo que falta es decisión para defender el fuero del Congreso. Eso no se puede permitir en aras de permitir un debido proceso. Esto es inaceptable y creo que efectivamente usted merece la censura", reclamó Juárez.

Poco antes, Noblecilla había culminado su accidentada defensa de Betssy Chávez ante la Comisión Permanente por la denuncia constitucional que plantea su inhabilitación, así como de Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta.

Según la portavoz de la bancada fujimorista, toda la exposición de Noblecilla contó con insultos que fueron “realmente inaceptables” y que no fueron retirados pese a los constantes pedidos de parte de los legisladores.

“Yo le tengo aprecio personal, pero creo que vamos a correr en este momento una censura porque es inaceptable. La primera vez ocurrió en la subcomisión de acusaciones constitucionales y también reclamé a la congresista Lady Camones”, insistió Juárez.

A lo largo de su exposición, Noblecilla acusó al Congreso de buscar inhabilitar a los procesados en este caso como parte de una dictadura. Tras atacar e insultar al Poder Legislativo, fue interrumpido por varios legisladores que exigían que se retracte.

“Tengo derecho a mi tiempo porque estoy defendiendo como yo quiero defender, y no como quiere el fujimontesinismo”, expresó el abogado de Chávez.

Waldemar Cerrón asumió la dirección del debate luego de Ilich López (Acción Popular) y permitió que continúe pese a otros legisladores que tomaron la palabra para exigir que se retracte de los insultos, como Martha Moyano, Alejandro Muñante y Jorge Marticorena. Lady Camones, finalmente, pidió calma a los congresistas. “Lo que se está evidenciando es que lo que se quiere es viciar el proceso”, advirtió.

Waldemar Cerrón, en respuesta a Patricia Juárez, dijo que se permitió la participación de Raúl Noblecilla pese a los ataques contra el Congreso para que luego los legisladores puedan refutarlo durante el debate.

“No se ha dejado participar al señor. Se le ha interrumpido. Ahora que tenemos la oportunidad, colegas, de decir todo lo que pensamos y sentimos porque les estamos dando la palabra para desmentir, desvirtuar todo lo que ha mencionado este señor. Total, si no es cierto, no tiene por qué afectarnos”, expresó el segundo vicepresidente.