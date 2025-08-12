La parlamentaria Patricia Juárez, de Fuerza Popular, presentará una moción para que el pleno del Congreso declare como persona no grata a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de Colombia que se grabó izando una bandera de su país en la isla Santa Rosa.

“Estoy presentado hoy una moción rechazando todo acto que tenga que ver con esta actuación de este señor, Daniel Quintero para declararlo persona no grata pero respaldando plenamente el trabajo de la Cancillería y del Ejecutivo en esta tarea”, señaló en declaraciones a ATV este martes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cita al canciller Elmer Schialer para el lunes 18 de agosto por caso Santa Rosa de Loreto

En la grabación que difundió este martes en sus redes sociales, Quintero Calle se traslada en un bote acompañado por varias personas hasta el territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú tal y como lo ha venido haciendo el presidente de su país, Gustavo Petro.

Este lunes, se reportó cómo una bandera de Colombia había sido izada en territorio peruano al sur de la isla Chinería.

Juárez aseguró que este caso es un “tema sumamente delicado” en el cual no debería interferir directamente el Parlamento, pero que en su moción el objetivo es pedir que Daniel Quintero sea declarado persona no grata y se impida su ingreso al territorio nacional, y respaldar la labor de la Cancillería.

LEE TAMBIÉN: Precandidato presidencial de Colombia se graba izando bandera de su país en Santa Rosa de Loreto

“No creo que el Congreso de la República deba intervenir más allá de las funciones que le corresponde. Quien dirige la política exterior del país y quien tiene la dirección en este caso es la presidenta primero y luego la Cancillería”, resaltó.

Patricia Juárez también advirtió que no se puede caer en provocaciones ya que, según dijo, solo se crearían tensión, incertidumbre y un gasto innecesario en cuestiones bélicas. “Creo que esto se puede solucionar perfectamente a través de la vía diplomática”, reiteró.