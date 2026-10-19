La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, criticó a senadores que decidieron ausentarse en el debate y votación de la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Joel Alonso)
La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, criticó a senadores que decidieron ausentarse en el debate y votación de la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Joel Alonso)
Por Redacción EC

La senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) criticó la ausencia de legisladores de oposición durante el debate y votación del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado.

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