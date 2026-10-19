La senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular) criticó la ausencia de legisladores de oposición durante el debate y votación del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Senado.

Durante su intervención en conferencia de prensa, cuestionó que algunos parlamentarios no hayan asistido a la sesión con la intención de impedir alcanzar el quórum necesario para avanzar con las medidas propuestas.

“ Estas sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos, son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para aprobar las soluciones que el pueblo peruano reclama ”, manifestó.

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“Usan discursos floridos para defender un sistema podrido, ponen las diferencias políticas por sobre las urgencias ciudadanas, huyen y se esconden cuando hay que hablar de orden, pero son los primeros en aparecer cuando surge el caos”, expresó.

En otro momento de su intervención, Juárez insistió en que la ausencia de los parlamentarios afecta la capacidad de respuesta frente a la inseguridad ciudadana y planteó que el debate debe abordarse sin cálculos políticos.

“ La única batalla es la pelea contra la vida y la muerte, que miles de peruanos sufren en las calles del Perú, y en esa batalla hay solo dos bandos, o se está del lado de los criminales o se los combate, no hay punto medio, no hay lugar para cálculo político ni para los tibios ”, afirmó.

Finalmente, la senadora indicó que espera que los legisladores que no participaron en la sesión acudan al Pleno y reconsideren su posición frente al pedido de facultades legislativas.

“Igualmente los esperaremos en el Pleno, creemos que el Perú merece una respuesta y reflexión de parte de estos grupos políticos”, concluyó.