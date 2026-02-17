Patricia Juárez cuestiona censura contra José Jerí: “Se consumó el golpe parlamentario”

La congresista y candidata al Senado nacional por Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó este lunes la aprobación de la censura contra el presidente José Jerí y afirmó que “se consumó el golpe parlamentario”.

“El golpe parlamentario. Más inestabilidad para el país y los que perdemos somos todos los peruanos. Veremos lo que viene. Que Dios ayude al Perú y los desestabilizadores que asuman su responsabilidad”, expresó a través de sus redes sociales tras conocerse el resultado de la votación.

El pleno extraordinario del Congreso de la República aprobó la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, por lo que Jerí deja la Presidencia de la República.

Tras la votación, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, informó que, al haberse aprobado las mociones, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la República.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana a las 18:00 horas con el fin de elegir al nuevo presidente del Parlamento, quien asumirá la Presidencia de la República. Precisó que el plazo para la presentación de candidaturas vence hoy a las 18:00 horas.

La decisión se produce en un contexto de tensión política y a pocos meses de las elecciones generales, en medio de pronunciamientos de distintas bancadas sobre la sucesión en el Ejecutivo.