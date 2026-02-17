Patricia Juárez cuestiona censura contra José Jerí: “Se consumó el golpe parlamentario”

Resumen

Patricia Juárez critica censura a Jerí y advierte “más inestabilidad”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La congresista y candidata al Senado nacional por Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó este lunes la aprobación de la censura contra el presidente José Jerí y afirmó que “se consumó el golpe parlamentario”.

