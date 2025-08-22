La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) cuestionó el acuerdo que permite al presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú) incluir a discreción cualquier tema en la agenda del pleno.

“El presidente del Congreso no puede tener realmente el poder absoluto, porque eso es antireglamentario, es ir por encima de los pedidos y priorizaciones que hacen los voceros de la Junta de Portavoces”, dijo este viernes ante la prensa.

La Junta de Portavoces aprobó el pasado 13 de agosto que el presidente del Congreso pueda “incorporar dictámenes discrecionalmente a la Agenda del Pleno, dentro de los cuales se considerarían las propuestas que se solicitarán a los presidentes de cada una de las comisiones”.

Esto, según Juárez, es algo que nunca se ha aplicado en Mesa Directivas pasadas, incluyendo la que integró en el periodo 2024-2025.

“Los que hemos estado en Mesa Directiva hemos sido durante todos los periodos pasados muy cuidadosos que el presidente no tenga iniciativa que de manera inopinada traiga cualquier proyecto de cualquier lado y lo ponga primero. Eso no se puede”, insistió.

La legisladora fujimorista aseguró que su bancada está “absolutamente en desacuerdo” con lo acordado en la Junta de Portavoces y han pedido que se vuelva a revisar esta decisión entre los voceros para que se deje sin efecto.

“Tiene que cambiarse nuevamente porque creemos que el presidente es también parte de un partido político y, en consecuencia, discrecionalmente podría decir ‘hoy pongo 10 temas de Somos Perú’ y eso no es posible porque hay un principio de proporcionalidad entre grupos políticos”, recordó Patricia Juárez.